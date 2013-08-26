Görme Engelliler Kur’an Kursu Sertifikalarına Kavuştu

Taşçıoğlu yaz Kur’an Kursu çerçevesinde görme engelliler için açılan Kur’an Kursu’nun 12 görme engelli öğrencileri kursu başarıyla bitirip sertifikalarını aldı. Kurs hocası Fatma Uzuntaş’ın Kur’an tilavetiyle başlayan sertifika törenine Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, kursiyerler ve aileleri katıldı.
Törende konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, “Engel insanların kendilerinin istediği bir husus değildir. Ancak bizlerin görevi engelli vatandaşlarımızı her türlü kolaylığı göstermektir. Görme engelli vatandaşlarımız için çeşitli kurslar açtık. Çok sayıda kursiyer yetiştirdiğimi biliyorsunuz. Ben bu hususta gayret gösteren eğitici arkadaşlarımızı ve yöneticilerimizi kutlamayı görev sayıyorum. Bu günde burada böyle bir kursu hayata geçirdiğimiz için gururlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Önce hocamızı sonra kursa katılan kızlarımızı kutluyorum. Engel tanımayarak Türk kadınının ne kadar cefakar, vefakar, bilgiye aç olduklarını huzurlarınızda görüyoruz. Onlara belgelerini vermekten ve onure etmekten gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.
İl Müftüsü Ali Maraşlıgil ise, “Engelli sevgili öğrencilerimizin Kur’an’ı Kerim’e bu kadar rağbetli olmaları, onların gören göze sahip olanlara verdiği çok derin bir mesaj olarak algılıyoruz. Çünkü bu kardeşlerimiz bize diyorlar ki ‘Bakın bu Kur’an var ya herkesin hidayet kaynağıdır. Görenlerin de görmeyenlerin de hidayet kaynağıdır. Bu münasebetle biz görme engellim olduğumuz halde öğrendik” diye bize mesaj veriyorlar. Gözleri belki göremiyor ama kalpleri, ruhları görüyor. Yalnızca görmeyen gözler değil insanın bütün bedeni de görmezse o zaman hidayete her şey kapanır. Bu kardeşlerimiz yaz kursu süresince çalıştılar. Biz il müftülüğü olarak geliş gidiş servislerini üstlendik. Bu gençlerimize Braille alfabesiyle yazılmış Kur’an-ı Kerim hediye edeceğiz” şeklinde konuştu.
Kurs öğrencilerinden Selin Erdoğan da, “Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Başlarda biraz zorlandım. Kur’an Arapça olduğu için okurken biraz zor oldu. Sertifikayı almayı merakla bekliyorum” dedi.
Jale Yazır da, “Çok mutluyum. Normalde görebiliyorum ama ilerde görme kaybı yaşarım diye kabartma yazıyı da öğrendim” diye konuştu.
Öğrenci velisi Akgül Eker ise, “Böyle bir kurs açıldığı için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü çocuklarımızı istediğini yapabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Çocuğun Kur’an okumayı o kadar çok istiyordu ki burada öğrendi çok mutlu. Bizler çocuklarımızın öğrenmesini istiyorduk ama yardımcı böyle bir imkan çıktığı için çocuklar mutluluğa kavuştu biz de huzura kavuştuk” ifadelerini kullandı.
Törende konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, “Engel insanların kendilerinin istediği bir husus değildir. Ancak bizlerin görevi engelli vatandaşlarımızı her türlü kolaylığı göstermektir. Görme engelli vatandaşlarımız için çeşitli kurslar açtık. Çok sayıda kursiyer yetiştirdiğimi biliyorsunuz. Ben bu hususta gayret gösteren eğitici arkadaşlarımızı ve yöneticilerimizi kutlamayı görev sayıyorum. Bu günde burada böyle bir kursu hayata geçirdiğimiz için gururlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Önce hocamızı sonra kursa katılan kızlarımızı kutluyorum. Engel tanımayarak Türk kadınının ne kadar cefakar, vefakar, bilgiye aç olduklarını huzurlarınızda görüyoruz. Onlara belgelerini vermekten ve onure etmekten gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.
İl Müftüsü Ali Maraşlıgil ise, “Engelli sevgili öğrencilerimizin Kur’an’ı Kerim’e bu kadar rağbetli olmaları, onların gören göze sahip olanlara verdiği çok derin bir mesaj olarak algılıyoruz. Çünkü bu kardeşlerimiz bize diyorlar ki ‘Bakın bu Kur’an var ya herkesin hidayet kaynağıdır. Görenlerin de görmeyenlerin de hidayet kaynağıdır. Bu münasebetle biz görme engellim olduğumuz halde öğrendik” diye bize mesaj veriyorlar. Gözleri belki göremiyor ama kalpleri, ruhları görüyor. Yalnızca görmeyen gözler değil insanın bütün bedeni de görmezse o zaman hidayete her şey kapanır. Bu kardeşlerimiz yaz kursu süresince çalıştılar. Biz il müftülüğü olarak geliş gidiş servislerini üstlendik. Bu gençlerimize Braille alfabesiyle yazılmış Kur’an-ı Kerim hediye edeceğiz” şeklinde konuştu.
Kurs öğrencilerinden Selin Erdoğan da, “Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Başlarda biraz zorlandım. Kur’an Arapça olduğu için okurken biraz zor oldu. Sertifikayı almayı merakla bekliyorum” dedi.
Jale Yazır da, “Çok mutluyum. Normalde görebiliyorum ama ilerde görme kaybı yaşarım diye kabartma yazıyı da öğrendim” diye konuştu.
Öğrenci velisi Akgül Eker ise, “Böyle bir kurs açıldığı için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü çocuklarımızı istediğini yapabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Çocuğun Kur’an okumayı o kadar çok istiyordu ki burada öğrendi çok mutlu. Bizler çocuklarımızın öğrenmesini istiyorduk ama yardımcı böyle bir imkan çıktığı için çocuklar mutluluğa kavuştu biz de huzura kavuştuk” ifadelerini kullandı.