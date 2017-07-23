Görücü, Çerkes gazetecilere Talas’ı gezdirdi

Talas Belediye Başkanı Dr. H. Mustafa Palancıoğlu şehir dışında olması sebebiyle geçtiğimiz hafta Cuma günü görevini vekâleten Talas Belediye Meclisi Üyesi Yasemin Görücü’ye bıraktı. 1 gün vekâleten Başkanlık yapan Görücü, Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali için Kayseri’ye gelen Çerkes Basınını tarihi Talas’ta ağırladı.

Kendisinin de Çerkes olması sebebiyle hemşerilerini Talas’ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Görücü “Bugün Talas belediye başkanımızın vekili olarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir olan Nalçik’ten, Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali için Talas’a gelen Çerkes misafirlerimizi ağırlıyoruz. Talas Belediyesi olarak Talas’taki tarihi mekânları gezdirmek istedik. 4 gün boyunca Kayseri’de kalacaklar bu süre içinde Pınarbaşı Belediyesi onları konuk edecek. Ben de bir Çerkes olduğum için hemşerilerimi burada misafir etmekten gurur duyuyorum.” şeklinde konuştu

Misafirlerine Talas tarihi mekânları hakkında bilgi veren Görücü, “ Misafirlerimiz Talas’ı çok beğendiler. Dağlık olması sebebiyle kendi, şehirleri Nalçik’e benzettiklerini söylüyorlar. Ben de bugün vekâleten başkanlık yapmaktan hem de kendi dilimi konuştuğum hemşerilerimi burada ağırlamaktan çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.











“Talas’ı çok sevdik”

25 kişilik gazeteci grup ilk olarak Yamandede Kültür ve Sanat Evini gezdi. Heyet daha sonra Han, Harman ve Kiçiköy Mahallelerindeki tarihi yapıları gezerek bilgiler aldı. Gurup adına Talas ziyaretinden dolayı teşekkürlerini belirten Felodya Negasev, “Kayseri’de çok iyi karşılandık. Kayseri’yi çok sevdik. Kayseri’de 150 bin Çerkes’in yaşadığını öğrenmek bize ayrı bir mutluluk verdi. Kaynar Kasabasında gerçekleşecek olan bütün Türkiye’deki Çerkeslerin katılabileceği organizasyonda bulunmak ve organizasyonun bir parçası olmak bizim için onur verici. Burada bizim dilimizi konuşan bizimle iletişim sağlayan Çerkeslerin Talas’ta yaşıyor olması ve geleneklerini ve kültürlerini yaşatıyor olmaları bize ayrıca mutluluk verdi. Bu yüzden Talas’ı çok sevdik” dedi.

Haber: Tuba Köksal