Gözaltına Alınan Belediye Başkanı Serbest Bırakıldı

Şubat ayının sonlarından itibaren yapılan çalışmalar ve alınan şikayetler ışığında yapılan operasyon sonucunda, önceki gün sabah erken saatlerde Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Belediye Başkanlığına baskın gerçekleştirilmişti. Ağırnas Belediye Başkanlığına ait bilgisayarlara el konulurken, Belediye Başkanı İsmail Mete başta olmak üzere belediyede görev yapan Fen İşleri, Muhasebe, Yazı İşleri Müdürleri ile tahsildar, "rüşvet alma ve usulsüz bağış toplama" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Dün akşam saatlerinde adliyeye çıkarılan 5 kişi, savcı tarafından yaklaşık 24 saat boyunca sorgulandı. Sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan 5 kişinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (iha)

