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Gül aday olursa Akşener çekilecek mi? Akşener'den olay çıkış

Ankara kulislerinde Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı konuşulurken İYİ Parti lideri Meral Akşener'den çok konuşulacak bir çıkış geldi. Akşener "Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın'' açıklamasında bulundu.

Gül aday olursa Akşener çekilecek mi? Akşener'den olay çıkış

ANKARA kulislerinde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. CHP'nin 15 vekilini İYİ Parti'ye vermesi sonucu İYİ Parti'nin seçime gireceği kesinleşti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerise 100 bin imzayla adaylığını açıkladı.

24 Haziran seçimlerine sayılı günler günler kaldı. Seçimin en çok konuşulan partisi İYİ Parti oldu. CHP'nin hamlesiyle grup kuran ve seçime girmeye hak kazanan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya önemli açıklamalarda bulundu.

Küçükkaya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le telefonda yaptığı görüşmeyi sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından aktardı.



100 BİN İMZAYLA ADAY OLACAĞIM: Meral Akşener, partisinin 20 milletvekili sayısına ulaşmasına rağmen imza toplamaya başladığını ve 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söyledi.

ABDULLAH GÜL İÇİN ÇEKİLMEM

Kücükkaya, Akşener'in "Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak” dediğini aktardı.

İşte İsmail Küçükkaya'nın o tweetleri...

(İNTERNETHABER.COM)

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