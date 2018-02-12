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Gül: Bu toprakların çakıl taşını kimseye yedirmeyeceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,Türkiye'nin terörle mücadelesinin başarıyla sürdüğünü belirterek, "Biz bu toprakları, asla bir çakıl taşını dahi kimseye yedirmeyeceğiz. Şehitlerimizin emanetidir. Bu emaneti canla, başla koruyacağız" dedi.

Gül: Bu toprakların çakıl taşını kimseye yedirmeyeceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, partisinin Şehitkamil İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek göreve  yeni seçilen Mehmet Yılmaz ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diledi.

Kongrelerin AK Parti'nin daha da güçlenmesine, daha fazla birlik  beraberlik içinde olmasını sağlayan en büyük platformlar olduğunu vurgulayan Gül,  artık ilçe kongrelerinin bittiğini şimdi 2019 seçimlerinde başarılı olmak için  çalışma zamanı olduğunu ifade etti. Gül, Gazi şehrin asla AK Parti'yi ve  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmadığını belirtti.


Adalet Bakanı Gül: Bu toprakların çakıl taşını kimseye yedirmeyeceğiz

Gül, AK Parti Gaziantep il kongresinin 25 Şubat'ta  gerçekleştirileceğine işaret ederek, Türkiye'nin kaderinin AK Parti'nin kaderiyle  iç içe geçmiş durumda olduğunu söyledi. 2019 seçimlerinin Türkiye'nin geleceği, istikrarı, Türkiye'nin daha  güçlü olması, daha hukuk, demokrasi ve ekonomi alanında güçlenmesi için en önemli  seçim olduğuna değinen eden Gül, "O yüzden teşkilatlarımız milletimizle daha da  bütünleşerek, asla onlara tepeden bakarak değil onların hizmetkarı oldukları  düşüncesiyle gece gündüz çalışmalıdır." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, Türkiye'nin gerek içeride gerek dışarıda terör örgütlerine  ve onlara destek verenlere karşı beka mücadelesi verdiğine dikkati çekerek,  şunları kaydetti:  "Bu mücadeleyi verirken canla başla çalışanlar olduğu gibi bunu  engellemek, bunu hafife almak, mümkünse tökezletmek isteyenler de elbette  çıkıyor. Bu tarihin her döneminde olmuştur. Ama biz milli, yerli, bu topraklara  yüreğiyle, bedeniyle ait olan insanlarla yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Türkiye'yi  tehdit eden, Kilis'imizde camimize bomba atan, vatandaşlarımızı tehdit teröre  karşı çok önemli bir operasyon yapılıyor. Bu operasyonda bugün de 2 şehidimizi  defnedeceğiz. Hepsinin ruhu şad olsun. Ama biz bu toprakların, asla bir çakıl  taşını dahi kimseye yedirmeyeceğiz. Şehitlerimizin emanetidir. Bu emaneti canla,  başla koruyacağız. Kimse bizden Türkiye'yi tehdit eden teröre karşı bizim seyirci  kalmamızı bekleyemez. Hukuka uygun şekilde, meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz.  Sonuna kadar da, bu tehdit ortadan kalkana kadar bu hakkımızı kullanacağız.  Türkiye 2019'a, milli ve yerli olanların mutabakatıyla inşallah emin adımlarla  yürüyecek. Milli mutabakatla Türkiye'nin 2023 vizyonunu, 2053 ve 2071 vizyonunu  hep birlikte başarıyla gerçekleştireceğiz. Buna yönelik çalışmalarımız da büyük  bir hızla gayretle devam etmekte. Bundan kimsenin şüphesi olmasın ki, Türkiye'nin  geleceği daha aydınlık, daha güçlüdür. 2019 seçimlerinde de inşallah milletimizin  kazandığı, milli ve yerli mutabakatın kazandığı bir seçim olacaktır. Ama bi  seçimler öyle gayret etmeden olmuyor. Kapısını çalmadık hiçkimse bırakmayacağız.  Çünkü AK Parti bir gönül davasıdır, memleket sevdası işidir." (tgrthaber.com.tr)

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