Gül-Erdoğan Arasında Soğukluk Olduğunu İddia Edenlere Cevap

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan “ En eski ve en kıymetli arkadaşlarımdan birisi” diyerek bahseden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu sözlerle bir anlamda Başbakanla olan dostluklarına kimsenin gölge düşüremeyeceği mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çeşitli ziyaretler için geldiği Rize'de, valilik önünde kendisini bekleyen vatandaşların arasında gezdi. Gül, burada yaptığı konuşmada, Başbakan Erdoğan ile aralarına nifak tohumları ekmeye çalışanlara tokat gibi cevap verdi.

Gül, Rize'nin, Cumhuriyetin başından beri, çok partili sisteme geçildiğinden beri çok önemli siyasetçiler, devlet adamları yetiştirdiğini ve iki başkabakan çıkardığını vurgulayarak, "Bugünkü Başbakanımızın da memleketi olan bir il. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan benim de en eski, en kıymetli arkadaşlarımdan. Dolayısıyla hep beraber bu ülkeyi, bütün şehirlerimizi çok daha güzelleştirmek, çok daha zenginleştirmek, sizlerin huzurunuzu, mutluluğunuzu çok daha arttırmak için gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.