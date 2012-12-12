Gül Gibi Yaşam İstiyoruz

Çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibinin müdahale ettiği eylemde, mahalle sakinleri ellerindeki pankartlarla yoldan geçen araçları durdurdu.

Kayseri Şirintepe Mahallesi sakinleri, geçen cumartesi günü, kurs çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışırken pikabın çarpması sonucu hayatını kaybeden 4. sınıf öğrencisi Semanur Dağaşan’ın ölümüne dikkat çekmek için okul çıkışında üst geçit eylemi yaptı. Çok sayıda öğrenci ve mahalle sakininin katıldığı eylemde çevik kuvvet, trafik polisi ve polis ekipleri hazır bulundu.

İbrahim Yüzbaşıoğlu İlköğretim Okulu öğrencisi Semanur Dağaşan’ın teyzesi Selvinaz Demirci, ailenin acısı taze olduğu için eyleme gelemediğini söyledi. Demirci, “Bir ışık yapmak bu kadar mı zor? Benim bacımın içi ağlıyor, çocuğumuzun kanını görürüz diye buraya gelemediler. Buraya bir üst geçit, o da olmazsa bir ışık istiyoruz. Bu kadar çocuk okula gidiyor, bu kadar annenin canı yanmasın” diye isyan etti.

Mahalle sakinleri, Semanur’un hayatını kaybettiği yolda 5. ölümlü trafik kazası olduğunu, kazaların çoğunun da okul çıkışlarında meydana geldiğini belirtti. Malatya yolundan gelen TIR’ların sürat yaptıklarını kaydeden mahalle sakinleri, yol engebeli olduğu için, çocukların araçları göremediğini söyledi. Mahalle sakinleri, yola bir üst geçit, ışık ya da en azından kasis yapılması talebinde bulundu.

Mahalle imamı Ünal Yağmur ise, “Burada çocuklarımız ölmesin diye toplandık çünkü çocuklarımız okul çıkışında bu yoldan geçmek zorundalar ama araçlar 80-100 kilometre süratle geçtikleri için burada çok kaza oluyor. Yetkililerimizden başka ailelerin canı yanmasın diye önlem almalarını istiyoruz” diye konuştu.

Mahalle sakinleri sık sık, “Başka Semalar ölmesin”, “Devlet uyuma, vatandaşa sahip çık”, “Üst geçit hakkımız, söke söke alırız” sloganları attı. Eylemde, “Gül’ün memleketine Gül gibi yol yakışır” ve “Sayın Cumhurbaşkanım bizden üst geçit hakkını esirgemeyin” pankartları da ilgi çekti.

Vatandaşların taşkınlık yapıp araçların önünü kesmesi üzerine trafik polisi araçların yolunu değiştirdi. Kalabalık, bir süre sonra eylemi tamamlayıp dağıldı.