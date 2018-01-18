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Gül, siyasal intihara mı sürükleniyor?

Sabah Gazetesi Yazarı Fahrettin Altun köşe yazısında, bazı gazetecilerin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü siyasal intihara sürüklediğini iddia etti.

Gül, siyasal intihara mı sürükleniyor?

Yazar Fahrettin Altun dün Sabah Gazetesi'nde yayınlanan  "Abdullah Gül'ün siyasi misyonu!" başlıklı köşe yazısında, Gül'ü "siyasal intihara" sürüklemek isteyen bazı gazetecilerin durumuna dikkat çekti. Yazısındaki o bölüm şöyle:

Siyasal intiharına mal olsa bile...

"Ali Bayramoğlu bir internet televizyonuna verdiği mülakatta Abdullah Gül'ün misyonunu çok net biçimde tanımlamış. Tayyip Erdoğan'ı saf dışı bırakmak...
Bayramoğlu'na göre bu hiç de kolay değil. Ancak Abdullah Gül gibi biri bunu yapabilir.

Bayramoğlu, Abdullah Gül'ün "gerek AKP yöneticileri gerekse de AKP'den memnun olmayan kitleler açısından cazibe odağı" olduğunu iddia etmiş ve tam da bu nedenle kendisine şu tavsiyede bulunmuş: "Bence Abdullah Gül siyasete girsin, siyasal harakiri yapacak olsa bile girsin..." Siyasal intiharına mal olsa bile diyor... Malum, intihar bombacıları da böyle motive ediliyor. "Senin intiharın bizim kurtuluşumuz olacak..." Tamam da bütün bunlar niye?"

(Takvim)

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Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıAbdullah Gül
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