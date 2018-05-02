Gül'ün adaylığı projeydi

Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak adayı olmasını bir proje olarak niteledi. Şener çok daha ilginç bir iddiayı daha ortaya attı. Projenin sahibinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu öne sürdü.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:46