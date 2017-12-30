"GÜL'ÜN ETRAFI CiN DOLU iNŞAALLAH ÇARPILMAZ"

İşte o yazı

Gül! Hep gündemdeydi. Çankaya’dan ayrılırken eşi Hayrunnisa Hanım aslında o gün, o günden sonra olacakların işaret fişeğini şu sözlerle ateşlemişti: İntifada başlıyor!

Gül’ü, Suudi Arabistan’daki İslam Kalkınma Bankasından dönüşünden beri tanırım. Onu MTTB Sinema Kulübünden tanıdığım Sami Kılıç vasıtası ile tanırım.. Refahyol hükümetinde Gül ile daha sık temasımız olmuştu. MÜSİAD, bizim bazı holdingler, faizsiz finans kuruluşlarının temsilcilerinin de işin içinde olduğu SPAG diye, Stratejik Planlama Araştırma Geliştirme AŞ diye bir şirket kurmuştuk. Hükümete danışmanlık yapacaktık. Türkiye’nin ABD, AB ve BM’de lobisini yapacaktık. D8 ülkelerinin Türkiye’de, Türkiye’nin bu ülkelerdeki lobisini yapacaktık. O süreçte Gül ile hemen her hafta görüşüyorduk. Gül 28 Şubat sonrası, AK Partinin kuruluş sürecinde PAM’ı kurdu. O günlerde Davutoğlu Milli Güvenlik Akademisinde öğretim üyesi oldu. Benim Genelkurmay çevreleri ile 15 gün süren diyaloglarım oldu. Bunları o gün de, daha sonra da açıkladım.

Gül ve çevresi o günlerde general Yirmibeşoğlu ve Fuller’le ve ABD ve AB ülkelerindeki bir takım strateji kuruluşları ile yakın ve sıcak bir temas kurdular.. FETÖ ile zaten AK Parti çevrelerin başlangıçta iç içeydi.

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