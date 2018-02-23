GÜL YİNE RENK VERMEDİ

Abdullah Gül’ün 2019'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağı kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

Abdullah Gül ile görüşen gazeteci Gürkan Hacır, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu ‘Gece Görüşü’ programında görüşmenin detaylarını anlattı.







'Aday olacağım' ya da 'olmayacağım' demedi

Hacır, Gül'e 2019'da aday olup olmayacağını sorduğunu, ancak net bir cevap almadığını, 'aday olacağım' , ya da 'olmayacağım' demediğini söyledi.

Saadet Partisi'nden teklif gelmemiş

Abdullah Gül ile yaptığı görüşmeden satır başları paylaşan Gürkan Hacır, Gül'ün seçimlere ilişkin konuşmaktan kaçındığını söyledi.

Hacır, "Gül, CHP yönetimi ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 'Geçmiş olsun' dileklerini iletmek için görüştüğünü, bu gibi nezaket telefonlarının dışında siyasi bir telefon görüşmesi yapmadıklarını söyledi. SP ile de parti yönetimi katından bir teklif gelmediğini, zaten parti beklentisine göre değil, toplumun genel beklentisi üzerine siyaset yorumlarına devam edeceğini söyledi" diye konuştu.

Erken seçim beklemiyor

2019'da yapılacak olan seçim için Abdullah Gül'ün erken seçim beklentisi içerisinde olmadığını, seçimin planlanan tarihte yapılacağını düşündüğünü belirten Hacır, "Afrin harekatının iç siyaseti doğrudan etkilediğini düşünüyor" diye konuştu.

ABD'ye tepki

Hacır, dış siyaset üzerine de konuştuklarını belirterek, "ABD ile ilişkilerimizi sordum, Ankara'da ABD büyükelçisi yok dedim. Gül; 'ABD yönetimi boşluk halinde. Şu an 45 ülkede büyükelçisi yok. Türkiye'ye özgü bir durum değil, bu ABD'deki yönetim zaafiyetine işaret ediyor. ABD ile ilişkiler konusunu da geçmişten günümüze değerlendirdiğimizde ben de hayretler içerisinde izliyorum ve anlaşılabilir bir durum olduğunu düşünmüyorum. ABD, Türkiye'yi nasıl bu kadar karşısına alır, anlamış değilim' dedi" şeklinde anlattı.

(internethaber)