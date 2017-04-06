Gülbahar’a görevi kötüye kullanma soruşturması

Yasemin Gülbahar’ın İl Müdür Vekilliği yaptığı dönemde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunarak İl Müdürlüğü’nde bir kaos ve güvensizlik ortamı oluşturduğu soruşturma raporuna yansıdı.

“Alınan ifadelerde kendisinin benzer davranışları sürdürmeye devam ettiği, görevini kötüye kullanması ve idari yaptırım uygulanmasını sağlamak için bazı personel hakkında hukuka aykırı bir fiil isnat ederek suç işlediği iddiaların sübuta erdiği, dosyanın ve ön incelemelerin raporunda anlaşılmaktadır.” şeklinde ifadelerin yer aldığı soruşturma dosyasında ayrıca şu bilgilere yer verildi;



“FETÖ mücadelesine gölge düşürdü”

“Deneyimsiz ve gerekli şartları taşımayan personelin işe alınmasına neden olduğu, bu durumun sık sık personel değişikliğine gidilmesine ve kuruluşlarda kalan bireylerin mağduriyetine neden olduğu, Diğer taraftan, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğüne alınacak hizmet alımı personel için doğrudan temin yöntemiyle alıma çıkıldığı, en uygun teklifi Karaca Grup Kişisel ve Sosyal Hiz. Tem. Taş. Ltd. Şti.’nin verdiği, fakat şirket ve Yasemin Gülbahar arasındaki işe alınacak personelin belirlenmesi konusunda uyuşmazlık çıktığı, bu sebeple İl Müdürlüğünün yeniden doğrudan temin yöntemiyle alıma gittiği, tekrarlanan alımda teklif vermek istediklerini İl Müdürlüğüne bildiren Karaca Grup Kişisel ve Sosyal Hiz. Tem. Taş. Ltd, Şti.'den teklif alınmadığı, daha önce Kurum tarafından yapılan doğrudan teminde en uygun teklifi veren şirketin teklif alınması durumda yine en uygun teklifi verebilme ihtimalinin olduğu, teklif vermek isteyen bir şirketten idarenin teklif almamasının mevzuat açısından herhangi bir engeli olmamakla birlikte bu durumun Yasemin Gülbahar'ın kamunun gücünü bir öç alma aracı olarak kullanarak Karaca Şirketini ihale dışı bırakmaya çalıştığı algısının oluşmasına neden olduğu, Yasemin Gülbahar'ın yardımcı hizmetli ve özel hizmet alımı personeli ile kurum dışında gizli bir şekilde buluşarak kurumda çalışan bazı memur ve özel hizmet alımı personeli hakkında FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunduğu yönünde baskı ve zorlama ile dilekçe yazdırdığı, dilekçeleri yazmak istemeyenleri işten çıkarmakla tehdit ettiği, daha sonra bu dilekçeleri dilekçelerde ismi geçen kişileri ihraç etmekte kullanarak mağduriyetler oluşturduğu, bu surette idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bazı personel hakkında hukuka aykırı bir fiil isnat ederek suç işlediği, ayrıca Devletimizin FETÖ/PDY mücadelesine de gölge düşürdüğü…”

Kayseri Gündem