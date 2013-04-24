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Gül'den çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çözüm sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Gül'den çözüm süreci açıklaması
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çözüm sürecinde dikkatle ve sabırla çalışmak gerektiğini belirterek, ''Birden bire her şeyi toz pembe görmemek lazım. Ama muhakkak ki böyle büyük bir sorundan kurtulmak için herkesin yapıcı olarak dikkatli bir şekilde katkı vermesinin çok faydalı olduğuna inanıyorum'' dedi.
"SİLAHLARDAN VAZGEÇMEK.."

Gül, çözüm sürecinin netice vermesinin tamamen silahlardan vazgeçmekle olacağını belirterek, ''Silahlardan vazgeçmek, Türkiye içinde değil Türkiye dışında silahlardan vazgeçmekle olur'' dedi.
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