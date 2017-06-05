Gülen'in ve HDP'li isimlerin içinde olduğu 130 kişi için 'vatandaşlıktan çıkarma' ilanı!

İçişleri Bakanlığı, FETÖ lideri Fethullah Gülen ve HDP'li iki isim Faysal Sarıyıldız ile Tuğba Hezer'in de aralarında bulunduğu 130 kişi için 'vatandaşlıktan çıkarma' ilanı yayınladı.



NE ANLAMA GELİYOR?

Resmi gazetede yayınlanan ilanda 'Söz konusu isimlerin 3 süre içinde ülkeye dönmezlerse vatandaşlıktan çıkartılacağı' belirtildi.



GÜLEN VATANDŞLIKTAN ÇIKARILIRSA İADESİ İSTENEMİYOR

Normal şartlarda bir kişi vatandaşlıktan çıkartıldığında iadesi istenemiyor. Peki Gülen'in 'iade' süreci ne olacak? Konu ile ilgili değerlendirmelerde o aşamadan sonra Erdoğan'ın dillendirdiği 'Siz vermiyorsanız, bizden de alamayacaksınız' politikasının devreye gireceğine dikkat çekiliyor.