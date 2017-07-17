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Gülen’in iadesi için Beyaz Saray’da imza kampanyası başlatıldı

ABD’de yaşayan Türklerin, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi için Beyaz Saray’ın resmi internet sitesinde imza kampanyası başlattığı bildirildi.

Gülen’in iadesi için Beyaz Saray’da imza kampanyası başlatıldı

Adalet için Fetullah Gülen'i Türkiye'ye İade Edin' başlıklı metinde, “(Darbe girişiminde) hayatını kaybedenlerin ve yaralananların acısının dinmesi için ABD yönetiminin Fetullah Gülen'i Türkiye'ye en hızlı şekilde iade edeceğine inanıyoruz” denildi.

İmza kampanyasına, Beyaz Saray'ın internet sayfasındaki ‘Dilekçe' (petitions) bölümünden “petitions.whitehouse.gov” adresinden ulaşılabiliyor. 30 gün içinde 100 bin imzaya ulaşılırsa, kampanya resmi makamlarca ele alınıyor. (timetürk.com)

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