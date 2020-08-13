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Gülsoy'dan 'Tövbeler Olsun' dizisine sert tepki

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Devletin televizyon kanalı TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz hafta yayınlanmaya başlayan “Tövbeler Olsun” isimli diziye sert tepki gösterdi. Gülsoy, “Kayserilileri rencide ederek, Kayserili Ticaret yapanların sanki örneği buymuş gibi gösterilmesi, küçük düşürülmesi kimsenin haddi ve hakkı değildir” dedi.

Gülsoy'dan 'Tövbeler Olsun' dizisine sert tepki

Devletin televizyon kanalı TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz hafta yayınlanmaya başlayan ve Kayserili Kuyumcu bir aileyi konu edinen “Tövbeler Olsun” isimli dizide iş hayatında dolandırıcı, pinti, sahtekar bir işadamı Kayserili olarak lanse edilmiştir.
İlk bölümü yayınlanan dizide Kayserili vurgusu yapılarak sahtekarlık sonucu zengin olmuş bir holding patronu, bozuk bir aile yapısı, gözü alışverişten başka bir görmeyen bir eş profili çizilmektedir. Kurnazlık, cimrilik, bencillik ve dolandırıcılık gibi Kayserililerle bağdaşmayan, vatandaşlarımızı ötekileştiren ve aile yapımıza hakaret eden sahneler yer almıştır. Dizide Kayserili ticaret yapanların örneği buymuş gibi gösterilmesi, küçük düşürülmesi kabul edilemez.

“Tövbeler Olsun” dizisinde Kuyumculuk ve sarraflık yapan esnafımızı taklitçi, birbirini dolandıran ve para kazanmak için her türlü yola başvuran ticaret erbabı olarak gösterilmesi gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Alın teriyle ekmeğini kazanan, ticaretimize katkı veren esnafımızın bu şekilde lanse edilmesine asla izin veremeyiz. Toplumumuzda Kuyumculuk ve Sarraflık saygın bir meslektir. Halk arasında El-emin insandır. Esnaflarımızın saygınlığını sarsan, dürüst kişiliklerini yansıtmayan bu dizi Türk milletine de olumsuz örnek oluşturmaktadır. Milyonlara hitap eden devlet televizyonu TRT’de “Tövbeler Olsun” dizisini izleyenler Kayserililerin paragöz, cimri, bencil, kurnaz ve hatta dolandırıcı olduğuna ilişkin yanlış bir algıya kapılması kaçınılmazdır.
Kayseri, hayırseverliği, çalışkanlığı, devletçi kimliği ile helal-haram ölçüsünü çok iyi bilen Ahilik kültürünü yaşayan ve yaşatan iş insanlarımızla ünlü bir şehrimizdir. Bu nedenle Kayserilileri rencide ederek, Ticaret yapanların sanki örneği buymuş gibi göstermek, küçük düşürmek kimsenin haddi değildir. Kötü örnek teşkil eden bu olumsuz diziyi şiddetle kınıyorum. TRT 1 Yönetiminden de nefret içerikli bu dizinin biran önce yayından kaldırılması için sağ duyulu davranmaya davet ediyorum.
Dizinin yayından kaldırılması için hukuki süreçleri başlatacağımızı da belirtmek istiyorum.
 

Kurumsal

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