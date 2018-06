Gülsoy: “Türkiye’nin üzerine oynanan oyunlar seçimden sonra bitecek”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, dış güçler tarafından Türkiye’nin üzerinde oyun oynandığını söyleyerek, “Bu oyunlar 24 Haziran seçimlerinden sonra bitecek” dedi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek, Başkan Veli Altınkaya ile görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Kayseri’nin yıllardır bir ticaret şehri olduğunu söyleyerek, “Kayseri bilinen 5-6 bin yıllık tarihinde bir ticaret şehridir. Kültepe Kaniş Karum ile başlayan tarihimizde Kültepe’deki kazılarda elde ettiğimiz tabletlere baktığımız zaman Orta Anadolu’nun en önemli ticaret merkezlerinden birinin bu coğrafya olduğunu görüyoruz. O gün bugündür Kayseri’nin ticaret ve sanayideki etkisi her geçen gün devam ediyor. Bunu daha da artırmamız lazım. 24 Haziran seçimleri beraber hem Kayseri’de hem de Türkiye’de ticaretin, sanayinin ve üretimin önünü açacak, istikrarın ve istihdamın önünü açacak bir sonuca vesile olacaktır. Bu açıdan baktığımızda bu seçimler şüphesiz sadece siyasi manada değil ticaretinde fevkalade önemsediği seçimlerdir” dedi.

Kayseri’de güzel bir uyum kültürünün olduğunu söyleyen KTO Başkanı Ömer Gülsoy da, “Kayseri’de güzel bir uyum kültürü var. Sivil toplum kuruluşları olarak herkes birbiriyle bir dayanışma içerisinde çalışıyor. Bizde daha önceki çalışmalarımız gibi Gazeteciler Cemiyetimiz ve diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte uyum içerisinde çalışmanın gayreti içerisinde olacağız. Çünkü bu şehir ve bu ülke bizim. Bu şehirde yapılacak her iş hepimize yansıyacaktır. Yapılacak en ufak bir uyumsuzlukta da insanlar huzursuz olacak. Bunlara hiç gerek yok. Biz güzel olan her şeye layık olan insanlarız. Kayseri’de şuanda demokrasinin en güzel örneklerinden biri veriliyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin üzerine oynanan oyunların 24 Haziran seçimlerinden sonra biteceğini kaydeden Gülsoy, sözlerini şöyle tamamladı:

“Önümüzde bir seçim var. Bu seçim sürecinin kazasız belasız ülkemize hayırlısıyla neticelenmesini diliyorum. Suruç’taki üzücü olay gibi yaşanmadan neticelenmesini diliyorum. Önümüzdeki süreç çok önemli, yeni bir sisteme geçiyoruz. Şuanda ekonomik olarak baktığımız zaman dönemsel dalgalanmalar dediğimiz durgunluk ve durağanlık yaşıyoruz. Bu normal olan şeydir. Çünkü her seçim atmosferinde yaşadığımız olaylardır. Türkiye gerçekten bir saldırıyla karşı karşıyadır. Bütün dünya üzerinde bizim üzerimize alınan ekonomik kararlarla bizlerin üzerine oynanan oyunlarda bu seçimden sonra bitecektir.”