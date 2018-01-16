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Gül’ün hoşuna gitmeyecek anket sonucu 

Son anket verilerine göre AK Parti'de Abdullah Gül'ün adını anan seçmenlerin oranı yüzde 0,8'de kaldı.

Gül’ün hoşuna gitmeyecek anket sonucu 

ORC Araştırma, 12-14 Ocak tarihleri arasında 34 ilde 2680 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle "Türkiye siyasi gündem araştırması" yaptı.
Anketin AK Parti seçmenine sorulan "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuımhurbaşkanlığı seçimindeki rakibi Abdullah Gül olursa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu damgasını vurdu.
Buna göre AK Partili seçmenlerin yüzde 96,8'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklerken Abdullah Gül'e destek yüzde 0,8'de kaldı.
(ensonhaber)
 

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