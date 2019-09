Günaydın: Esnafımızın yanındayız

16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası Kayseri’de de bir dizi etkinlikle kutlanmaya başlandı. Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunma ile saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Buradaki tören başlangıcının ardından Ahilik Kutlama Heyeti Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ı ziyaret etti. Heyet ile Vali Şehmus Günaydın, haftanın anlam ve önemi içeren konuşmalar yaptılar. Heyet Valiliğin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti.







Ziyaretlerin ardından Ahilik Haftası kutlamaları Ahi Evran Zaviyesi Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi yanında devam etti. Programda Mehter Takımı katılımcılara bir dizi dinleti sundu. Dinletinin ardından kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.







Kutlama programına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Başkan Vekili Mehmet İştahlı, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, KESOB Başkanı Ahmet Övüç, il müdürleri, oda üyeleri ve başkanları ile vatandaşlar katıldı.







Programda konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Esnafımızın her zaman yanındayız, emrindeyiz” dedi ve konuşmasında şunları söyledi: “Milletimizin içinde esnafımızın çok önemli yeri var. Hayatımızın her aşamasında esnaflarımızla karşı karşıya geliyoruz. Onların hem ticaret hayatına kattıkları hem de ülkemiz ve milletimiz için yaptıkları her türlü takdirin üzerindedir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde ‘Ticaret yapın. Çünkü rızkın 10’da 9’u ticarettedir’ diyor. Bizlerde millet olarak ecdadımızda tarih boyunca ticarete büyük önem vermiş. Bu kadar önemli olan bir konuda iyi bir teşkilat yapısı oluşturmakta çok önemlidir. Ahi Evran, oluşturduğu bu teşkilatlanmayla sadece milletimizin arasında değil, dünyada da birçok ülkede birçok kişiye model olmuştur.”







Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı konuşmada, “Buradan çıkarılacak mesajları her birimizin nefsinde uygulaması lazım. Kayseri’mizin gerçekten eline, beline, diline, sahip olan, Ahi ahlakıyla ahlaklanmış esnaf kardeşlerimize helalinden bol kazançlar diliyorum. Kültepe Kaniş Karum ile başlayan Kayseri’mizin ticaretin merkezi olarak bilinen boyutunu adeta ahlaki yönüyle de bir yonca anlayışı içerisinde gerek esnaflarımız gerekse hanım teşkilatlarımızın oluşmasını sağlayan Ahi Evran’ı rahmetle anıyoruz. Onların mensupları olarak gördüğümüz esnaf kardeşlerimizden de geçmişte rahmetli olanları rahmetle anarken, hayatta olanlara da hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Ahilik paylaşmak, kucaklaşmak ve ötekileştirmemek demektir” diye konuştu. Ayrıca Başkan Büyükkılıç Kayseri Kalesi’nin restorasyonunun tamamlandığını, 28 Eylül’de tanıtılacağını Ekim ayında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açılışın gerçekleştirileceğini söyledi.







KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Ahilik Teşkilatı’nın tarihçesi ve Ahi hakkında bilgiler verdiği konuşmasında şunları söyledi: “Ahilik İslam öncesi dönemden başlayarak gelişen Türk esnaflık geleneğinin İslamiyet’in ortaya çıkmasından sonra İslam’ın ahlak prensipleriyle birleşmesi sonucunda şekillenerek 13. yüzyılda Anadolu’da kurulmuştur. Ahi Teşkilatı’nın kurucu olan Ahi Evran Azerbaycan’ın Hoy şehrinde doğmuş 1172-1262 yılları arasında yaşamıştır. Ahi Evran gençliğin dönemin önemli tasavvuf ve ilim adamlarından aldığı eğitimlerle yetişmiş ve olgunlaşmıştır. 1205 yılında Kayseri’ye bu zaviyeye gelen Ahi Evran burada bir deri imalathanesi tabakhanesi kurmuştur. Kayseri’de büyük bir sanayi oluşumuna sebep olmuştur. Esnaf ve sanatkarın teşkilatlanmasına öncülük etmiştir. Ahi, işini ve sanatını, pirlerinden kendi ustasına olana kadar bütün büyüklerine içten bağlanan sanatını ve davranışlarını örnek alan kişidir.”







Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Birliği Başkanı Mustafa Alan ise konuşmasında, “Bu müze Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin belediye başkanlığı döneminde yapıldı. Esnaf Odaları Birliği’ne kiraya verildi. İçinin malzemelerini Merkez Birliği Genel Başkanı Sayın Abdulkadir Akgül’den maddi destek aldık. Ayrıca Kayseri halkından topladığımız eşyaları getirenin ismini yazarak kaydederek müzemize koyuyoruz. Ahi Evran’ı geri getiremeyiz ancak prensiplerini gelecek nesillere taşıyıp aktarabiliriz. Bu sadece kendi esnaflarımızın kutladığı bir hafta değil Bakanlık kapsamında 81 ilde kutluyoruz. Bu vesileyle, 21 Eylül Cumartesi günü Kırşehir’de olacağız. Talas yolu üzerinde Seyyid Burhaneddin mezarlığı karşısında bulunan müzemiz Pazartesi günü hariç olmak üzere her gün ziyarete açıktır ve ücretsizdir. Biz Ahiliği biliyor olsaydık boşanmalar bu kadar olmazdı, mahkemeleri bu kadar meşgul etmezdik. İnsanlar dövüşmezdi sinirli olmazdık. Ahilikte affetmek vardır, yolcuya hizmet etmek vardır. Ahi Evran döneminde yoksullara, yolcuya, fakire yemek çıkardı” ifadelerini kullandı.









Ticaret Borsası Başkan Vekili Mehmet İştahlı, “Ahilik, Türk esnafının hayat anlayışına ve dünya görüşüne uygun olması sebebiyle daha çok esnaf arasında gelişmiş olmakla birlikte esnaf dışında da çeşitli meslek erbabını bünyesinde barındıran Ahi Evran önderliğinde Anadolu’da Anadolu dışında, Balkanlarda Ortadoğu’dan Kafkaslara kadar yayılan sivil bir yapılanmanın adıdır” diyerek şunları söyledi: “Ahilik bin yıldır süren gelenektir. Teşkilat sıradan örgütlenme değildir. Her kesimi kaynaştıran ve millet olma bilinci yayan bir sistemdir. Bu anlayışı günümüzde esnaf ve tüccarlarımızda görüyoruz. Bu sebeple Ahilik sadece Türk insanın değil bütün insanlığın örnek alması gereken bir insanlık ve ahlak sistemidir.”







Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise konuşmasında, “Temelleri Kayser’de atılan Ahilik Teşkilatı elbette bir esnaf örgütüdür. Ancak bu teşkilatın sadece esnaflarımız değil o dönemde adalet dağıtan kadılar, ilim öğreten müderrisler devlet adamları hatta askerler de yer almıştır. Ahi ahlaklı ticaret yapan kişi demektir. Ölçü ve tartıda hile yapmayan, paylaşmasını bilen, kendi siftah yapmışsa komşusunun da siftah yapmasını isteyen kişidir. Ahi bir öğretmendir, gönül ehlidir. Ahilik hakkında birçok şey söyleyebiliriz elbette. Ahi aynı zamanda şehir planlayıcısıdır da. Yeri gelince de askerdir” dedi.







2019 yılı ilin Ahisi Mehmet Türkmenoğlu seçildi ve Ahmet Övüç, Mustafa Alan, Ömer Gülsoy ve Mehmet İştahlı tarafından kaftanı giydirildi. Türkmenoğlu’na plaketi ise Vali Şehmus Günaydın verdi. 2019 yılı ahilik onur ödülüne Şükrü Alkoç layık görüldü ve Alkoç’a plaketini Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç verdi. 2019 yılı ahilik hizmet ödülünü Hüseyin Ogan aldı. Ogan’a plaketini Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan verdi. 2019 yılı ilin kalfası ödülünü Mehmet Gümüş alırken, plaketi Bilim ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı tarafından verildi. 2019 yılı ilin çırağı ise Damla Karaca seçildi. Karaca’ya plaketini Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat verdi.

Konuşmaların ve ödül törenini ardından program Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından düzenlenen şed kuşatma gösterisi ile sona erdi. Protokol üyeleri vatandaşlara Ahi Helvası ikram etti.