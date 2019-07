Günaydın: “Kurtuluş Savaşı ruhuyla uyanık olacağız”

15 Temmuz Şehitlerini anmak için düzenlenen sergiye Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Serkan Tok Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve protokol katıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, bir alışveriş merkezinde 15 Temmuz şehitlerini anma sergisi açıldı. Darbe girişimine dair resim ve fotoğrafların bulunduğu sergide, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşını temsilen de çeşitli araçlar sergilendi.







15 Temmuz’un halkın iradesinin karşısında kimsenin duramayacağının kanıtı olduğunu söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, “15 Temmuz’un yıl dönümü vesilesiyle bugün değişik etkinlikler yapılmakta. Bunlardan bir tanesi de, o günü unutmadık unutturmayacağız mantığı içerisinde sergimizi açıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah o günleri bize bir daha yaşatmasın. Halkın iradesinin karşısında kimsenin de duramayacağının en güzel kanıtı olarak 15 Temmuz’u bir kez daha hatırlamalıyız” dedi.







Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sokaklara dökülen milyonların her tülü zorluğu nasıl yeneceklerini gösterdiği söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti;

“Bugünden itibaren 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi ilimizde de değişik organizasyonlar yapıyoruz. Bugün bu saat itibari ile de resim sergisinin açılışını yapıyoruz. Bu resimlere baktığımız zaman milletimizin gözündeki kararlılığın, kahramanlığın limanını göreceğiz. Elleriyle tanklara dur dediler, kurşunların altında hiç çekinmeden bu girişimi akamete uğratmak için yürüdüler. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara dökülen milyonlar, bu asil milletin her türlü zorluğu, ihaneti nasıl yeneceğini de bütün dünyaya gösterdiler. Bu sebeple, bütün 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Unutmayacağız kimse merak etmesin ve bu aziz milletin karşısında oynanan oyunlara karşı da uyanık olacağız. Uyanık olmamızı sağlayan diri tutan da Çanakkale ruhudur, Kurtuluş Savaşı ruhudur. Milletimizdeki bu ruh da asla ölmeyecektir”







Açılıştan sonra protokol üyeleri, hep beraber sergiyi gezerek bilgiler aldı.