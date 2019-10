Günaydın: ”Muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz”

Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen törene Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve mahalle muhtarları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, muhtarlar tarafından yapılan aşure dağıtımında Vali Günaydın da vatandaşlara aşure dağıttı. Aşure dağıtımından sonra da muhtarlar Vali Şehmus Günaydın’ı makamında ziyaret ettiler.



Vali Şehmus Günaydın, muhtarların kendileriyle iletişiminin hızlı olmasının çözüm noktasında çok önemli rol oynadığını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti nedeniyle bugün bir araya geldik. Sabah hep beraber alanda programımızı başlattık oradaki muhtar arkadaşlarımızla ayaküstü de olsa günü anlamına uygun olarak sohbet ettik dertlerini sorunlarını her zaman bize iletebileceklerini orada da kendilerine ifade etmiştik. Biz muhtarlarımızı önemsiyoruz onların çok önemli görevler üstlendiğini vatandaşla aramızda köprü vazifesi gördüğünü ve vatandaşımızın kamu kurumlarıyla ilgili iş ve işlemlerinde ilk temas notaları olduğunu bu nedenle başlangıçta ortaya koyacakları gayret, çaba bir sorunun çözümünde numaramı verdim kendilerine. Bu vesileyle bildiğiniz gibi her ilçede muhtarlar toplantısı yapıyoruz bu muhtarlar toplantımız her ay bir ilçede oluyor. Bu uygulamayla da iletişimin kolaylıkla sağlamasını sorunların ivedi olarak ele alınmasını ve çözülmesi için de gayret gösterilmesinin önemli olduğunu vurguladık şimdiye kadar bu uygulamayla birçok muhtar arkadaşımızla diyalog halinde olduk iletişime geçtik ve mahalleler deki sorunları çözmek için gayret gösterdik. Bundan sonrada aynı anlayışla aynı kararlılıkla aynı yöntemle bu çalışmaları devam ettirmek istiyoruz çünkü sürekli sorunları noktasında bize ulaşmaları bizimle iletişime geçmeleri vatandaşın sorunlarını çözüm konusun da son derece önemli hem zaman açısından önemli hem de verimlilik ve etkinlik açısından çok önemli. Eğer siz bir sorunu doğrudan muhattabından dinliyorsanız, zamanın da bu sorunlara tanık oluyorsanız ve sorunları çözmek için irade ortaya koyuyorsanız bunun çözümünde de başarı elde edersiniz. Biz bunu önemsiyoruz muhtar arkadaşlarımızın yapmış olduğu görevlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum bu sorunların çözümünde göstermiş olduğunuz çaba ve gayret için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum başarılar diliyorum tekrardan gününüz kutlu olsun diliyorum.”

Belediyenin mahalle muhtarlarını muhatap almasının zorunlu hale getirilmesini istediklerini söyleyen Muhtar Tahsin Dörtler, “Bugünün muhtarlar günü ilan edilmesinde başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, gazi meclisimize ve içişleri bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Muhtarlık Türk toplumunun tarihsel ve geleneksel nitelikleriyle ortaya çıkmış bir kurumdur başka bir deyişle söz sahibi, seçilmiş, eren ve ihtiyar anlamı taşımaktadır. Nasıl siyasi partilerimiz demokrasimizin vazgeçilmez unsurları ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ”Muhtarlar demokrasini temel taşıdır” muhtarlık müessesi 1829’dan günümüze 190 yıllık bir tarihe sahiptir. Genel ve yerel sorunların ilgili kuruluşlara iletilmesinde köprü rolü oynayan muhtarlık Osmanlıdan Cumhuriyete taşınan önemli yerel yönetim birimidir. Yerel yönetimlerin en küçük birimi olan muhtarlığın özlük hakları, sorunları Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayip Erdoğan ve hükümetimizin gayretiyle çözülmüştür. Ek olarak talebimiz mahalle muhtarları kendi mahallesiyle ilgili Belediyelerin stratejik plan yapımı süreçlerinde ihtisas komisyonların da imar ve bayındırlık, çevre ve sağlık, plan ve bütçe eğitim kültür gençlik ve spor merkezi toplantısın da mahallerine ilişkin görüş ve yaklaşımlarını iletebilmeli belediyenin mahallerini ilgilendiren konularda ilgili mahalle muhtarlarını muhattap alma zorunluluğu yasal hale getirilmelidir. Bugün burada bugüne kadar hep yanımızda olan sorunlarımızı birebir yerinde inceleyip çözüm konusunda her zaman destekçimiz olan sayın Valimiz Şehmus Günaydın’a ilimiz 714 mahalle muhtarları adına teşekkürlerimi arz ederim. Bu duygu ve düşüncelerle bu müessesede görev yapmış arkadaşlarımızı sevgiyle anıyorum ayrıca bugün aramızda olmayan bu müesseseye hizmet etmiş ebediyete göç etmiş muhtarlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.