Günaydın’dan 15 Temmuz Şehitlerinin Kabirlerine Ziyaret

Vali Günaydın ve Eşi Aysel Günaydın ilk olarak Yeşilhisar ilçesinde bulunan Şehit Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay’ın ailesini ziyaret etti. Vali Günaydın ziyaret sırasında, “Sizlerin devletimiz ve milletimiz için yaptığınız fedakarlık hiçbir zaman unutulmayacaktır. Devletimiz ve Milletimiz her zaman sizlerin yanında olacaktır” diye konuştu. Şehit Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay’ın kabrini de ziyaret eden Vali Günaydın, eşi Aysel Günaydın ve protokol üyeleri. Şehidimizin mezarı başında dua ederek mezarına karanfil koydular. Daha sonra Bünyan ilçesinde bulanan Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in ailesini ziyaret eden Vali Günaydın, eşi Aysel Günaydın ve protokol üyeleri, aile ile bir süre sohbet etti. Vali Günaydın burada yaptığı konuşmada, “Bizi güçlü tutan, diri tutan, bizi hain saldırılara karşı üst seviyede motive eden ruh, anlayış, Çanakkale ruhudur. Asil milletimiz ecdadından aldığı bu ruh ve güçle her türlü zorluğu yenecektir" diye konuştu

Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in de kabrini ziyaret eden Vali Günaydın, eşi Aysel Günaydın ve protokol üyeleri şehidimizin mezarı başında dua ederek mezarına karanfil bıraktılar.







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