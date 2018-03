Günde 6 milyon Ekmek İsraf Ediliyor

Toprak Mahsulleri Ofisi Kayseri Şube Müdürü Sali Aksu, her geçen gün artan ekmek israfı konusunda toplumu bilinçlendirmek amacıyla ‘Ekmek İsrafını Önleme’ kampanyası kapsamında, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü’yü makamında ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü, “Ekmek insanoğlunun en çok ürettiği, tükettiği ve de en çok israf ettiği gıda ürünüdür. Ülkemizde günde bin 500 ton, yılda 550 bin ton ekmek israf ediliyor, çöpe atılıyor. Adet olarak günde 6 milyon adet, yılda 2 milyar adet ekmek maalesef çöpe gidiyor. Bu rakamlar çok ciddi. Bir an önce ekmeğin israf edilmeden tüketilmesini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmalı” dedi.

Ekmek israfı konusunda bilinçlenmede herkese büyük görevler düştüğünü belirten Ünlü, “Bu kampanya için Kayseri Ticaret Borsası olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız ve tüm halkımızın da bu kampanyaya destek vermesini temenni ediyorum’’ dedi.