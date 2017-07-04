Güneş altında “ekmek kavgası”

Hava sıcaklıklarının kimi zaman 40 dereceye ulaştığı Yozgat’ta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi illerinden gelen tarım işçileri, güneşin altında pancar tarlalarından ot topluyor.







Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden gelen İbrahimoğlu ailesinin fertleri, Yozgat’taki pancar tarlalarında işlerini tamamladıktan sonra Malatya’da kayısı, Zonguldak’ta fındık toplayıp, daha sonra yeniden memleketlerine dönüp pamuk tarlalarında ekmek parası için mücadeleyi sürdürecek.







Ekmek parası kazanmak için kavurucu sıcaklara rağmen çalışmak zorunda olduklarını anlatan 18 yaşındaki Kadir İbrahimoğlu, sabahın erken saatlerinde pancar tarlasına gittiklerini, burada saatlerce sıcağın altında çalıştıklarını belirtti.

Yaklaşık 10 yıldır tarım işçisi olarak Yozgat’a geldiklerini ifade eden İbrahimoğlu, pancar tarlalarında çapa yapıp, ot toplayarak 10 kişilik ailelerini geçindirdiklerini anlattı.

Bu dönem tarlada ot yolduklarını, daha sonra sulama ve söküm yapacaklarını dile getiren Kadir İbrahimoğlu, “Yozgat’ta işlerimiz bittikten sonra Malatya’ya kayısı toplamaya, oradan Zonguldak’a fındık toplamaya gideceğiz. Daha sonra Siverek’e evimize gidip pamuk topluyoruz.”





Kavurucu sıcakta 55 lira yevmiye için ter döküyorlar

Sabahın erken saatlerinde çalışmaya başladıklarını ve günlük 55 lira yevmiye aldıklarını aktaran İbrahimoğlu, “Saat 05.00-06.00 gibi kalkıp, pancar tarlalarına geliyoruz. 40 derece sıcak altında ailemizle birlikte çalışmaktayız. Sıcaklarda çalışmak çok zor oluyor, serinlemek için öğlen arası 1-2 saat mola veriyoruz. Arabamızın yanına kurduğumuz çadırın altında dinlendikten sonra tekrardan çalışmaya başlıyoruz. Bir günde 10 kişi ile 50-60 dönüm tarla çapalıyoruz veya ot yolumu yapıyoruz.” dedi.







Vetha İbrahimoğlu (23) ise bir yıl önce evlendiğini, eşiyle Siverek’ten çalışmaya geldiğini belirterek, şöyle konuştu:







“Mecburen ekmek parası için eşimle sıcakların altına çalışıyoruz. Sıcaklar bizleri etkilediğinde arabamızın yanına gidip dinleniyoruz ve bu şekilde çalışıyoruz. Havalar serin olduğunda hızlı çalışıyoruz ama yapacak bir şey yok, sıcak havalarda da çalışmak zorundayız. Bizler için zor oluyor ama ekmeğimiz bu.”







Emrah Curun da (9) sıcakta annesi ve babasına yardım ettiğini, ancak çalışmakta zorlandığını söyledi.

AA