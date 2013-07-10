Güneş Enerjisi sektörünün Oscar’ı Ezinç’in oldu

Güneş Enerjisi sektörünün Oscar’ı olarak kabul edilen INTERSOLAR INNOVATION AWARD 2013 ödülünü “Solar Thermal Technologies” klasmanında Ezinç kazandı. Kayserili Ezinç, bu ödülü alan ilk Türk firması oldu.



Güneş Enerjisi sektörünün nabzını tutan INTERSOLAR EUROPE konferans ve fuarı; Alman Güneş Enerjisi Endüstrisi Kurumu (BSW Solar) ile işbirliği yaparak yenilikçi tasarım ve teknolojileri yakından takip ediyor. Küresel rekabeti artırıp pazara ivme kazandırmak amacıyla 6 yıldır ‘Intersolar Award’ adı altında Dünya çapında yüzlerce firmanın katıldığı bir sektörel inovasyon ödülü organize etmektedir.



Dünyanın en büyük Güneş Enerjisi konferans ve ticaret fuarı olan INTERSOLAR EUROPE kapsamında düzenlenen Innovation Awards töreni Münih’te düzenlendi. 101 aday arasından seçilen 7 finalist aday, 15’er dakikalık sunumlarda jüriye ve izleyicilere ürünlerinin özelliklerini anlattılar. Günün sonunda Avrupa’nın tanınmış güneş enerjisi otorite isimlerinden oluşan jüri değerlendirmelerinin ardından ödül sahibini açıkladı. Kayserili Ezinç, kuruluşunun 30. yılını kutladığı 2013 yılında inovasyon ödülünü NANOSOL adlı ürünü ile aldı. Nanosol, son kullanıcının kolayca kurup çalıştırabileceği, pratik, ekonomik ve portatif güneş enerjili su ısıtma sistemidir.



Ezinç A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ezinç, bu ödülü alan ilk Türk firması olduklarını belirterek: Biz uzun vadeli büyümemizi teknolojiye ve AR-GE’ye yaptığımız yatırımlara dayandırarak “sürekli yenilikçilik” vizyonu ile ulusal ve uluslararası piyasalardaki pazar payımızı artırmayı hedeflemekteyiz. Aldığımız Dünya çapındaki bu ödül bize doğru yolda emin adımlarla ilerlemekte olduğumuzu göstermektedir.” İfadelerinde bulundu.



Ezinç, Kuruluşundan günümüze hep ilklerin firması oldu



30 yıldır sürekli yükselen başarı grafiği ve dünya standartlarındaki üretim kalite ve kapasitesiyle sektörün söz sahibi firmalarından olan Ezinç’in 30 yıllık başarı serüveni 1977 yıkında başladı. Yıl 1978 Nurullah EZİNÇ, Kayseri'de Güneş Enerjisi Sistemleri üretimine başladı. Üretime başladıktan 7 yıl sonra bir ilk,

Türkiye’de ilk alüminyum kanatlı boru üretimini Ezinç yaptı. 1988’e gelindiğinde EZİNÇ A.Ş. oldu. 1996 da Ezinç Türkiye'de ilk defa Güneş Kolektörü için TÜV belgesi alan firma oldu. Bu belgenin üzerinden henüz bir yıl geçmişti ki, Ezinç bu kez de Türkiye'de ISO9000 Kalite Belgesi alan ilk Güneş Kolektörü üreticisi oldu. Kuruluşundan günümüze nerdeyse her yıl yeni bir başarıya ve ilke imza atan Ezinç 2004 yılında Avrupa’nın 2. Büyük Güneş Kollektörü üreticisi oldu. Ürünleri 80 den fazla Ülkede kullanılan şirket 2011 yılında ilk güneş arabası yapımını gerçekleştirdi. Araç, Boğaziçi Köprüsünü geçti.