Güneş tutulması ne zaman nereden izlenecek

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından 21 Ağustos’ta beklenilen güneş tutulması ile ilgili açıklama yapıldı.

NASA tarafından yapılan açıklamada, ABD’de 21 Ağustos tarihinde güneş tutulmasının net olarak izlenebileceği eyalet ve şehirlerin ismi açıklandı. ABD’nin belirli eyaletlerinden izlenecek güneş tutulmasının 2 ile 3 dakika arasında görünebileceği belirtildi. Güneş tutulmasının en net şekilde görünebileceği eyaletler olarak; Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Missouri, Illinois, Tennessee, North Carolina



TÜRKİYE'DEN İZLENEMEYECEK

Gökbilimcilerin açıklamasına göre yerel saatle 14:48'de Güney Carolina'dan net olarak izlenebilecek olan Güneş tutulması, Türkiye'de geceye denk geldiği için gözlemlenemeyecek. Bu iki güneş tutulması da Kuzey Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri'nden görüntülenebilecek.



GÜNEŞ TUTULMASI NASIL İZLENİR

Güneş'i açık şekilde görebileceğiniz bir noktaya ihtiyacınız bulunuyor. Tutulmadan birkaç gün önce seçtiğiniz yerden Güneş'i açıkça gördüğünüzden emin olun. En önemlisi gözlerinizi koruyacak gereçleri yanınızda bulundurun. Ayrıca kamera ve akıllı telefonlarınızın lenslerini korumayı unutmayın.



ASLA ÇIPLAK GÖZLE İZLEMEYİN

Takip için koruyucu gözlük, basit bir projeksiyon cihazı veya bir karton bile yeterli olabilir. Ancak koruyucu gözlüğünüz olsa bile Güneş tutulmasını asla dürbünle izlemeyin. Çünkü gözleriniz yeterli şekilde korunmaz. Teleskop veya dürbünle tutulmayı izlemek için de koruyucu gözlüklerde kullanılanlardan çok daha güçlü filtrelere ihtiyaç duyuluyor. (İntrnethaber)