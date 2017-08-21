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Güneş tutulması ne zaman nereden izlenecek

Herkesin merakla beklediği 21 Ağustos Tam Güneş Tutulması geldi çattı. 2017 yılının ilk Güneş tutulması, 26 Şubat 2017 tarihinde halkalı bir şekilde gerçekleşmişti. Merakla beklenen ikinci güneş tutulması ise 21 Ağustos 2017 tarihinde tam şeklinde oluşacak. Güneş tutulması esnasında gezegenimizin uydusu Ay, Güneş’in önünde kalacak. Güneş tutulması için ABD merkezli teknoloji devi Google ve NASA da harekete geçti. Peki güneş tutulması ne zaman nereden izlenebilecek? Türkiye'den izlenebilecek mi?

Güneş tutulması ne zaman nereden izlenecek

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından 21 Ağustos’ta beklenilen güneş tutulması ile ilgili açıklama yapıldı.
NASA tarafından yapılan açıklamada, ABD’de 21 Ağustos tarihinde güneş tutulmasının net olarak izlenebileceği eyalet ve şehirlerin ismi açıklandı. ABD’nin belirli eyaletlerinden izlenecek güneş tutulmasının 2 ile 3 dakika arasında görünebileceği belirtildi. Güneş tutulmasının en net şekilde görünebileceği eyaletler olarak; Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Missouri, Illinois, Tennessee, North Carolina

TÜRKİYE'DEN İZLENEMEYECEK
Gökbilimcilerin açıklamasına göre yerel saatle 14:48'de Güney Carolina'dan net olarak izlenebilecek olan Güneş tutulması, Türkiye'de geceye denk geldiği için gözlemlenemeyecek. Bu iki güneş tutulması da Kuzey Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri'nden görüntülenebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL İZLENİR
Güneş'i açık şekilde görebileceğiniz bir noktaya ihtiyacınız bulunuyor. Tutulmadan birkaç gün önce seçtiğiniz yerden Güneş'i açıkça gördüğünüzden emin olun. En önemlisi gözlerinizi koruyacak gereçleri yanınızda bulundurun. Ayrıca kamera ve akıllı telefonlarınızın lenslerini korumayı unutmayın.

ASLA ÇIPLAK GÖZLE İZLEMEYİN
Takip için koruyucu gözlük, basit bir projeksiyon cihazı veya bir karton bile yeterli olabilir. Ancak koruyucu gözlüğünüz olsa bile Güneş tutulmasını asla dürbünle izlemeyin. Çünkü gözleriniz yeterli şekilde korunmaz. Teleskop veya dürbünle tutulmayı izlemek için de koruyucu gözlüklerde kullanılanlardan çok daha güçlü filtrelere ihtiyaç duyuluyor. (İntrnethaber)

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