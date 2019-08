“Gurur ve heyecanla kutluyoruz”

Milletvekili İsmail Özdemir 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, “Sakarya'dan Kocatepe'ye uzanan imrenilecek milli mücadelemiz Dumlupınar'da şaha kalkmış ve Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle Türk milletinin kudretini açıkça ispat etmiştir. Bu zafer, ülkesi işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla canından mukaddes bildiği vatanını nasıl müdafaa edebileceğini, hürriyetinden asla ödün vermeyeceğini büyük bedeller ödeyerek de olsa yedi düvele göstermiştir” ifadelerini kullanırken, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Benzer şekilde kökeni, yöresi ve mezhebi ne olursa olsun Türk milletinin tüm fertleri aynı ülkü etrafında buluşmuş ve son yurdumuzun parçalanmasına asla müsaade etmeyeceklerini ispat etmiştir. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle elde edilen muazzam zaferin 97. yıldönümünde herkes bilmelidir ki; parçalanacak vatanımız, ayıracak insanımız, peşkeş çekilecek değerimiz asla yoktur ve olmayacaktır. Bunun aksi yönünde atılacak her adım, yapılacak her eylem ve içine girilen her kötü niyet 30 Ağustos'un derin ve engin manasına çarpacak ve mahvolacaktır. Dün topraklarımızı parselleyerek, Türk milletini yok etmek isteyenlerin emelleriyle, bugün milletimizin birliğini, kardeşliğini bozmaya uğraşanların amaçları üst üste örtüşse de, tarihin şahitliğinde bu hain girişimlerden asla sonuç alınamayacağı iyi bilinmelidir. Geçmişi kahramanlıklarla dolu olan milletimiz için Ağustos ayı, zaferlerin yaşandığı bir zamana da işaret etmektedir. Kosova'dan Otlukbeli'ne, Çaldıran'dan Mohaç'a uzanan ve Çanakkale'de Anafartalar ve Conkbayırla abideleşen Türk milletinin başarıları, Büyük Taarruzla taçlanmıştır. Türk ordusu 21.yüzyılda aynı ruh ve inançla sınırlarımızı tehdit eden terör örgütleriyle mücadelesini sürdürmektedir. Fırat Kalkanı Harekatıyla Suriye'de hainlere karşı başlayan mücadelesini Zeytin Dalı Harekatı ile başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Son olarak şanlı ordumuz ve güvenlik güçlerimiz Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Harekatlarının yanı sıra, yurt içinde sürdürülen Kıran Operasyonuyla bölücü terör örgütüne yönelik mücadelesine kararlılıkla devam etmektedir. Fırat Nehri'nin Doğu yakasında kalan sınır hattımız boyunca uzanan alanın da en kısa zamanda terör unsurlarından tamamıyla temizlenerek Barış Koridoru haline getirilmesi de arzumuzdur. Temennimiz aziz vatanımız üzerinde kirli emelleri bulunan çevrelerin taşeron olarak kullandığı terör yapılanmalarının kaynağında imha edilmeleridir. Bu vesile ile 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımız altında hür bir şekilde yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi hürmet, minnet ve şükranla anıyorum.”