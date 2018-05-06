Gururlandıran görüntü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Meydanında düzenlenen mitingin ardından Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Molu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 5 yıldızlı otel konseptinde hazırlanan 1607 yataklı Türkiye'nin en büyük şehir hastanesini hizmete açtı.







Kayseri'nin yanı sıra çevredeki illere ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki hastalara da hizmet sunacak bin 607 yataklı hastane, 415 milyon euroya mal oldu. Toplam 466 bin 379 metrekare alana sahip hastane, 14 kat, 4 kule ve çok sayıda yüksek katlı binadan oluşuyor. Kayseri Şehir Hastanesi şu ana kadar açılan şehir hastaneleri içerisinde en büyüğü olma özelliğine sahip.











Erdoğan yaptığı açıklamada, “Bin 607 yatak kapasitesi, 467 bin metrekare kapalı alanıyla şu ana kadar açılan şehir hastaneleri arasında en büyüğü. 4 ana binası olan hastanemizde 43 ameliyat masası mevcut. Bunun yanında, 10’u erişkin, 10’u çocuk olmak üzere kemik iliği transplantasyon merkezi de var. Bizim inancımızda bir hastalık aynı zamanda imtihandır. Derdi de dermanı da veren Allah’tır.







Kayseri Şehir Hastanesi ile bu meşakkatli dönemi hastalarımız ve yakınları için aşmış oluyoruz. Bu kampuste 3 bin 200 kapalı, 200 araçlık açık otoparkın yanı sıra helikopter pisti de bulunuyor. Hastane bünyesinde oluşturulan ve 7/24 hizmet veren çağrı merkezi sağlık alanında bölgenin de ihtiyacını karşılayacak.







Çevre illerden gelen kardeşlerimiz tüm sağlık sorunlarını burada giderebilecek. Bu hastane şehrimizi sağlık alanında en st lige taşıyor. Kayseri sadece ihracat ve üretimin başkenti değil, aynı zamanda sağlık turizminin de başkenti olacak. Toplam yatırım bedeli 430 milyon Avro. Bu muhteşem eserin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.







15 yıl önce eğitim, sağlık, adalet, emniyet üzerine Türkiye’yi yükselteceğimize söz verdik. Bu sütunlardan birini buraya diktik. Son 15 yılın muhasebesini yaptığımızda en başarılı olduğumuz alanın sağlık olduğunu görüyorum. Siz de bu büyük dönüşümü biliyorsunuz, eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı görüyorsunuz.











Bu kalkınma hamlesinin sekteye uğramasına fırsat vermeyin. 24 Haziran’da hepimize büyük görev düşüyor. Kayseri bizi bu yolda hiç yalnız bırakmadı'' ifadelerini kullandı. (haber7.com)