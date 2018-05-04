Güven Çim bağımsız aday

Özellikle engellilerin sosyal hayata kazandırılması konusunda çalışmalar yapacağını ve bu yönde projelerinin olduğunu belirten Çim, “engellilerin daha iyi şartlarda yaşamasını destekleyici projelerimi hayata geçirmek için Anadolu Sakatlar Derneği, Bedensel Engelliler Derneği, Tüketiciler Birliği, Gazi ve Şehitler Derneği’nin birçok faaliyetine katıldım. Bizzat kendimin yaşadığı engellilerin sorununa çözüm üretmek ve bütün sağlıklı insanların engelli adayı olduğundan yola çıkarak engellilere hayatı kolaylaştırmanın yolları konusunda hazırladığım projeleri hayata geçirmek için milletvekilliğine adaylığımı koymaya karar verdim.” dedi







Karar mercii millet

Çim bağımsız aday olmayı neden tercih ettiğini ise şu şekilde anlattı: “Eğer biz milletin vekili olacaksak bizi aday olarak da vekil olarak da seçmesi gereken millettir. Bir kişi ya da bir şehirdeki siyasi bir gücün belirlediği adayın minnet gösterip sorumluluk hissedeceği de kendisini belirleyendir. Ama millet seçer ve aday gösterirse sorumluluk da millete karşıdır minnet duygusu da. Seçildikten sonra nerede duracağımıza da nerede hizmet edeceğimize de karar verecek olan millettir”



Güven Çim kimdir?

1984 yılında Kayseri'de dünyaya gelen evli ve iki çocuk babası Güven Çim ilk ve orta öğretimini Kayseri’de tamamladıktan sonra Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Elektrik Bölümünü bitirdi.



15 sene kapalı çarşıda ticaretle uğraşan Çim, 2014 yılında Bitlis Emniyet Müdürlüğü’nde teknisyen yardımcılığı görevini yürüttü. 3 senedir Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde görev alan Çim, askerliğini kendisini engelli yapan rahatsızlığı sebebiyle yürütemedi.



(Kayseri Gündem)