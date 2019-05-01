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Güven: "Ortak mücadelemizi güçlendirmek için bir aradayız"

TÜRK-İŞ Kayseri İl Temsilciliği tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısı ile program düzenlendi.

Güven: "Ortak mücadelemizi güçlendirmek için bir aradayız"

TÜRK-İŞ Kayseri İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı programı Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Sözlerine Kahramanmaraş’ta yaşanılan trafik kazası sonucu hayatını kaybeden işçileri andıktan sonra devam eden Türk-İş Kayseri İl temsilcisi İdris Güven, “1 Mayıs'da gündemimizi, geçim sıkıntısı ve emeğin haklarına yapılan saldırılar oluşturuyor. Artan sorunlarımızı dile getirmek ve ortak mücadelemizi güçlendirmek için bir aradayız” dedi. TÜRK-İŞ Kayseri İl temsilcisi İdris Güven; “Bugün günlerden 1 Mayıs ve biz yine alanlardayız. Adımız, inancımız, ten rengimiz, yaşam biçimlerimiz, yaşadığımız şehir çalıştığımız iş yeri farklı olsa bile işçi ve emekçi olmanın ortak paydasında buluşuyoruz. Dünya ekonomisi gelişiyor, ticaret artıyor, ama emeğin bütün bu zenginlikten aldığı pay azalıyor; bu nedenle sosyal adalet git gide bozuluyor. Ekonomik kriz satın alma gücümüzü her geçen gün düşürüyor. Birbiri ardına gelen zamlar emekçilerin belini büküyor. Bizler için temel gıda maddeleri dahi artık lüks haline geliyor. Başta kıdem tazminatı olmak üzere, işçi hak ve özgürlüklerinde gerilemeye yol açan, emeklilikte yaşa takılmamıza neden olan her türlü program adı her ne olursa olsun bizler için bir IMF programıdır. Bu programa karşı olmak ve haklarımıza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.
Programa çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile üyeleri katıldı.
 

İHA

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