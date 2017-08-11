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HABERİMİZ ADALET BAKANLIĞI’NI KARIŞTIRDI

Kayseri Gündem yaptığı özel haberlerle artık şehrimizi ve bölgemizi aşarak ülke gündemine oturuyor. Nitekim “İngiliz finansörlüğünde arabuluculuk” haberimiz de Başkent Ankara’da özellikle Adalet Bakanlığı’nda büyük yankı uyandırdı. Bu haberimizi ulusal gazetelerimizden Milli Gazete de bugün “Adalete FinanSÖR” başlığıyla manşetinden yayınlayınca etkisi daha da arttı.

HABERİMİZ ADALET BAKANLIĞI’NI KARIŞTIRDI

4 Ağustos 2017 tarihinde manşetten gördüğümüz bu haberde  "Türkiye'de Adalete Erişimi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarıyla Güçlendirmek" projesinin İngiltere Büyükelçiliği tarafından finanse edilmesi ve Adalet Bakanlığı tarafından desteklenmesini eleştirerek “Ülkelerin iç siyasetlerine sinsice müdahaleleri ve iç karışıklık çıkartması ile bilinen İngiltere zaman zaman bu emellerini çeşitli etkinlik ve masum görülen projelerle destekliyor. Önceki gün Kayseri’de yapılan bir etkinlik de akıllarda soru işareti bıraktı.” demiştik.

Adalet Bakanlığı çevrelerinden sızan bilgilere göre Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nda üst düzey bir toplantı gerçekleştirilerek tepki toplayan bu projenin İngiltere ayağının iptal edilip edilmeyeceği tartışıldı. Toplantıda gazetemizin misyonu ve kimler tarafından çıkartıldığı da masaya yatırıldı.
(Kayseri Gündem)
 

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Adalet BakanlığıIngiltereMilli GazeteKayseriGündem
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