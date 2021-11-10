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HACILAR BELEDİYE PERSONELİNE SAĞLIK TARAMASI

Hacılar Belediyesi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında tüm çalışanlarını sağlık kontrolünden geçirdi.

HACILAR BELEDİYE PERSONELİNE SAĞLIK TARAMASI

Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini tüm birimlerinde en üst düzeyde tutan Hacılar Belediyesi, personelin rutin sağlık taramalarını da aksatmıyor. Bu manada özel donanımlı araç ve uzman sağlık çalışanları ile belediyenin tüm çalışanlarına işitme testi, kan tahlili, röntgen gibi işlemlerle genel sağlık taraması yapıldı.

Mesai arkadaşlarımızın çalışma koşullarını en iyi hale getirmek için gerekeni yaptıklarını belirten Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, “İş sağlığı ve güvenliği, belediyemizde öncelik verdiğimiz konular arasında yer alıyor. Hacılarımız için canla başla çalışan tüm mesai arkadaşlarımızın sağlığı da bizim için çok önem arz ediyor. Bu sağlık taramalarını her zaman olduğu gibi aksatmadan sürdürmeyi ve çalışanlarımızın hayat kalitelerini en üst düzeye çıkartmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Kurumsal

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Hacılar BelediyesiSağlık Taraması
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