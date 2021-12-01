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HACILAR BELEDİYESİ KIŞA HAZIR

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan kış aylarının gelmesi ile birlikte oluşabilecek olumsuz hava şartlarına karşı gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Başkan Özdoğan bu doğrultuda 26 personel ve 8 araçla kışa hazır olduklarını belirtti.

HACILAR BELEDİYESİ KIŞA HAZIR

Havaların soğumasıyla birlikte ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele kapsamında yapılan hazırlıkların tamamlandığını belirten Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 26 personel, 8 adet kar kürüme ve tuzlama aracı ile kış şartlarına hazır olduklarını söyledi.

Belediye olarak gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Başkan Özdoğan konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

‘’İlçemizde olası kar yağışı sonucu yaşanabilecek don ve buzlanma olaylarına karşı belediye olarak bu yılda 1000 ton tuz stoğumuz bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ilçemizde park bahçeleri ve mahalle aralarını temizlemek için küçük iş makinalarımızda kış şartlarına hazır hale getirdik. Bu bağlamda 5 iş makinası 1 tuzlama kamyonu, 2 adet kar küreme aracı ve 26 personelle ilçemize sorunsuz bir kış geçirmesi için tüm ekibimizle hazırız.”

Özdoğan,  Amaçlarının vatandaşların kışı sorunsuz bir şekilde geçirmesi için gerek ulaşım gerekse diğer çalışmalara titizlikle devam ettirdiklerini de sözlerine ekledi.

Kurumsal

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KayseriKışa HazırlıkHacılar
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