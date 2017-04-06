HACILAR'DA HAYAL GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR

İlçenin tarihinde gerçekleştirilen en büyük projenin ilk adımı olan birinci etap yıkım törenine Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, İlçe Emniyet Müdürü Metin Karataşlı, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Övüç, Ak Parti İlçe Başkanı Hüdai Barut, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Protokolü ve daire müdürlerinin yanı sıra, sanayici ve işadamları ile vatandaşlar katıldı.







Belediye Başkanı seçilince ilk işinin ev sorunu çözmek için Toki ve Kentsel dönüşüme ağırlık vermek olduğunu söyleyen Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, programda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

“Kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçemiz için tarihi bir gün yaşıyoruz. İlçemizin kaderini değiştirecek olan tarihe birlikte şahitlik ediyoruz. Bugüne kadar cesaret edilemeyen bir dönüşümü halkımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Hep beraber sizin desteğinizle sokak aralarındaki vatandaşlarımın heyecanıyla, duasıyla adeta tarihi yeniden inşasının ilk adımını atıyoruz. Böylece, kentsel dönüşümü bir proje, bir hayal olmaktan çıkartıp, fiilen gerçeğe dönüştürmüş oluyoruz. Şimdiden bu konutların ve işyerlerinin hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Kentsel dönüşüm projemizin milletimize ve ilçemize hayırlar, uğurlar, güzellikler getirmesini Cenabı Mevla’mdan diliyorum. Projemizin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi eski Bakanı ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”







Daha sonra kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’te yaptığı konuşmada “Kentsel dönüşümde kullanılacak rezerv bir alan olmadığı için ve yerinde çözüleceği için çok zorlanılıyor. Hacılar kentsel dönüşüm alanında 600–700 hak sahibinin gönlünü edeceksiniz, hepsinin rızasını alacaksınız. Çok daha sağlam, depreme dayanıklı planlı, sosyal donatıları, yeşil alanları, ibadet yerleri, eğitim ve sağlık yerlerinin hepsini içinde olacak şekilde yeni alanlar planlayacaksınız ve yerleştireceksiniz. Ben Sahabiye projesini anlatırken, Kayseri Büyükşehir Belediyecilik tarihinin en büyük ve en kapsamlı işi diye söze başlıyorum. Burada aynı şekilde Hacılar Kentsel Dönüşüm Projesi de Hacılar Belediyesi’nin şimdiye kadar ki Belediyecilik hayatında yapacağı en büyük ve en kapsamlı ve en zor işlerden biridir.” Dedi.







Başkan Mustafa Çelik, 16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan referanduma da değinerek “Kamuoyu yoklamalarında da görüyoruz ki, Kayseri yine referandumda evet diyerek açık ara layık olduğu yerde sonuçları çıkaracak. Doğan Başkanım ve İlçe Başkanım özellikle iş size düşüyor. Şimdiye kadar Hacılar hep önde rekorlar kıran ilçe oldu. Bu seçimde de Hacılar’ın rekor kıracağını bekliyoruz.” şeklinde konuştu. (Kurum Haberi)