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HACILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 152 DAİRENİN TEMELİ ATILIYOR

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 2. Etap 4 bloğun temelinin 5 Kasım Cuma günü atılacağını duyurdu. Özdoğan, birinci etapta yapımı tamamlanan 5’inci blok 80 dairenin de anahtarlarının teslim edileceğini söyledi.

HACILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 152 DAİRENİN TEMELİ ATILIYOR

BAŞKAN ÖZDOĞAN: “50 MİLYONLUK YATIRIM HAYIRLI OLSUN”
Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 2. Etap 4 bloğun temelinin 5 Kasım Cuma günü atılacağını duyurdu. Özdoğan, birinci etapta yapımı tamamlanan 5’inci blok 80 dairenin de anahtarlarının teslim edileceğini söyledi.
Hacılar Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2’inci Etap 4 Blok 152 daire temel atma ve Birinci Etap 5’inci blok 80 dairenin anahtar teslim töreni Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla gerçekleştirileceğini belirten Başkan Özdoğan şöyle konuştu;
“İlçemizde diğer işlerimiz olduğu gibi Kentsel Dönüşüm projemiz’de hızla devam ediyor. Yapımı tamamlanan birinci etap 5’inci blok 80 dairemizin anahtarlarını teslim edeceğiz. Ayrıca 2’nci etap kapsamında 152 dairelik 4 yeni bloğumuzun da temelini atacağız.”
Başkan Özdoğan toplam 50 Milyon TL’lik yatırım maliyeti olan kentsel dönüşüm temel atma ve anahtar teslim töreninin Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla 05 Kasım Cuma Günü Saat: 14.30’da gerçekleştirileceğini belirterek sözlerini noktaladı.
 

Kurumsal

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Anahtar Kelimeler:
HacılarKentsel Dönüşüm
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