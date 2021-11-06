HACILAR KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 152 DAİRENİN TEMELİ ATILDI

Hacılar Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2’inci Etap 4 Blok 152 daire temel atma ve birinci etap 5’inci blok 80 dairenin anahtar teslim törenine Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ak Parti Milletvekilleri Taner Yıldız, Hülya Atçı Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Milliyetçi Haraket Partisi İl Başkanı Adnan İncetoprak, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılışında konuşan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Kentsel Dönüşüm projesinin hızla devam ettiğini belirterek şöyle konuştu;

“Yapımı tamamlanan birinci etap 5’inci blok 80 dairemizin anahtarlarını teslim ediyoruz. Ayrıca 2’nci etap kapsamında 152 dairelik 4 yeni bloğumuzun da temelini atıyoruz. Güzel ilçemize güzel işler yapmanın gayretindeyiz. Yaklaşık 10 milyonluk Ören Dere kanalımız kış gelmeden inşallah tamamlanacak. Yine aynı şekilde Hacılar Erciyes yolumuzun yol yapım çalışması devam ediyor. Kısacası şunu söylemek istiyoruz bir taraftan devletimizin yatırımları diğer taraftan Büyükşehirimizin ilçemize desteği olan Hacılar Hisarcık yolu ve 15 Temmuz Şehitler Parkımız tamamlandı. Biz de ilçe belediyesi olarak ilçemizin güzelliklerine güzellik katmak için gayret ediyor.

2021 yılı açılış ve temel atma yıl olacak demiştik. Allah'ın izniyle bunu da başarmış bulunuyoruz. Buradaki temel atma ve anahtar teslim töreni ile de inşallah biz ilçe belediyesi olarak 2021'de ki temel atma ve açılışları tamamlamış oluyoruz.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’da ilçeye yapılan yatırımlardan bahsederek “Büyükşehir Belediyesi olarak meydan parkımızın çalışmasını tamamladık. Aynı şekilde Hisarcık Hacılaryolumuz hizmete girdi. Hükümetimizin yardımlarını en iyi alan ilçelerden birisidir.” Dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de yapılan işlerin Hacılara hayırlı olması temennisinde bulunarak şöyle konuştu;

“Kentsel dönüşüm işi Türkiye'nin en önemli işlerin başında geliyor. Burada yapılan işler çok doğru. Sağ olsun belediye başkanımız bu işe el kol oluyor. Aslında belki de Türkiye'de bir an önce belediyelerimizin girmesi gereken işlerin başında kentsel dönüşüm geliyor.”

Hacılar Belediye Başkanı Bilal özdoğan'ın yaptığı çalışmalardan övgüyle bahseden Özhaseki, “Hacılar Belediyemiz 152 dairenin temelini atıyor. 80 dairenin de anahtarlarını teslim ediyor. Bu işler risk ister, biraz yürek ister, birazda ufuk, biraz inançlı dava adamı ister diyerek emeği geçenlere teşekkür etti

Konuşmaların ardından Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yapımı tamamlanan 80 dairenin anahtarları teslim edilirken, ikinci etap 4 bloğun da temelleri dualarla atıldı.