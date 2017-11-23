Hacılar’da ‘kentsel dönüşüm’ hızla ilerliyor

Başkan Ekici, çalışmalar hakkında Kentsel Tasarım Müdürü Ersel Elcuman’dan bilgi aldı.







Başkan Ekici devam eden çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

“Kentsel dönüşüm Projemiz tüm hızıyla ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde temelini attığımız 200 konutun kısa bir sürede dördüncü kat seviyesine geldik. Konutların anahtar teslimini 2018 yılsonu itibariyle yapmayı planlıyoruz. Yapımı devam eden inşaatlarda, birinci sınıf kalite malzeme kullanılarak, vatandaşlarımızın daha modern ve kaliteli yapılarda oturmasını sağlayacağız.







130 dönümlük alan içerisinde 2023 yılına kadar bin 101 daire üretilecek olup bu dairelerden 388 adetini satışa sunuyoruz. Hem vade farksız hem de ara ödemesiz olarak talep eden vatandaşlarımızı ucuza konut sahibi edeceğiz. Alt gelir grubu vatandaşlarımızın taleplerini dinledik ve buna istinaden alt gelir grubu vatandaşlarımız içinde talep toplama çalışması gerçekleştireceğiz.







Yani, ne kadar talep o kadar daire üreteceğiz. Alt gelir grubu konutlardan almak isteyen vatandaşlarımız, bunun gerekli olan şartlarımızı kentsel dönüşüm ofisimize veya belediyemizden detaylı bilgi alabilirler. Aylık 750 TL’den başlayan ve 120 aya kadar vade seçeneği sunduğumuz konutlar, hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem de Belediyemiz garantisindedir.







Kentsel dönüşüm alanında oturacak halkımız rahat, konforlu ve yaşanabilir bir Hacılar’da ikamet edeceklerdir. Talep toplama çalışmamız yaklaşık on gün gibi bir kısa süre olmasına rağmen halkımızın teveccühü ile devam etmektedir. 1 Ocak 2018 tarihinde talep toplama çalışmamız sona erecek olup başta Hacılarlı hemşerilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum.”

Kurum Haberi

