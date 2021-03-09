Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

HACILARDA ZABITA EKİPLERİNDEN SOSYAL MESAFE DENETİMİ

Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işyeri denetimleri kapsamında başta gıda satışı yapılan yerler olmak üzere bakkal ve marketlerde denetim yaptı. Ekipler hem işyeri sahiplerini hem de vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

HACILARDA ZABITA EKİPLERİNDEN SOSYAL MESAFE DENETİMİ

Toplum sağlığının korunması amacıyla Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından belirli periyotlarda yapılan denetimler hız kesmeden ilçe genelinde devam ediyor. 7/24 esasına dayalı çalışmalarını sürdüren ekipler denetim kapsamında ilçe genelindeki fırın, unlu mamuller ve bakkallarda sosyal mesafe, maske, hijyen kontrolü yaptı.

Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Kış, ekiplerle birlikte yapılan denetimde işyerlerinin genel temizliği, çalışanların hijyen durumu ile işyerinde kullanılan ekipmanları ile maske mesafe ve hijyen  kontrolü de  yaptı.

Belediye olarak denetimlere büyük önem verdiklerini ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’da denetimlerin hız kesmeden yapıldığını söyleyerek son günlerde artan vaka sayısına dikkat çekti. Başkan Özdoğan, “Bu süreci el birliğiyle atlatacağız, tüm kurallara uyararak bu salgından kurtulmak hepimizin elinde” dedi. 

Başkan Özdoğan ayrıca ekiplerin denetim planına göre görevlerini sürdürdüklerini, toplumsal sağlığın korunmasını sağlayabilmek için denetimlerin yapıldığını belirtti.

Haber Merkezi

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.