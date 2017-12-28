Hafızlık ve ezanı güzel okuma yarışması tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün imam hatip liseleri arasında düzenlediği “Kur’an’ın Genç Muhafızları” hafızlık ve “Genç Bilaller” ezan okuma yarışmalarının Kayseri elemeleri Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi.

İl finalinde 7 öğrenci Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarışırken, 23 öğrencide ezanın güzel seslendirmek için ter döktü.

“Genç Muhafızlar” Hafızlık Yarışmasında Uluslararası Ömer Halis Demir Anadolu İHL’nden Abdulaziz Muhammed Abdulkadir 1., Kayseri Anhadolu İHL’nden Muaz Sapagh 2., Hasbekli Hafız Mümin Akan Anadolu İHL’nden Enes Yakupoğlu 3. oldu.













“Genç Bilaller” Ezan okuma yarışmasında ise Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Kaan Bayram 1., Develi Ahmet İslamoğlu Anadolu İHL’nden Mustafa Kara 2. Hasbekli Hafız Mümin Akan Anadolu İHL’nden Cengiz Taha Kayar 3. oldu. 5 jüri üyesi tarafından yapılan final yarışmasında başarılı olan öğrenciler, bölge finaline gitmeye hakkı kazandı.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.



Haber: Ramazan Karakuş

Foto: Osman Gazi Gün