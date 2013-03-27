Hafta Sonu İki Bakan Kayseri'ye Geliyor

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın hafta sonu ilk olarak Sivaslılar Derneği'ni ziyaret etmesi bekleniyor. Bakanlar ziyaret sonrasında AK Parti İl Danışma Meclisi'ne katılacak.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İl Danışma Meclisi sonrasında Nöbetçi Vekil olarak parti binasında vatandaşların sorunlarını dinleyecek.

