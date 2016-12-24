Hain saldırılar yolumuzu kesemez Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş yaptığı açıklamada, “Irak ve Suriye’de devam eden iç çatışmalar, Dünya müstekbirlerinin Orta Doğu’da her türlü terör örgütünü destekleyerek bölgeyi yeniden şekillendirme çabaları sonucu komşularımız ve ülkemizde kanlı terör saldırıları hız kazandı.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bölgede ve gönül coğrafyasında emperyalist güçlerin yeniden dizayn çalışmalarına karşı çıkması sonucu, oyunu bozulan müstekbirlerin ve sömürgecilerin ülkemizdeki gelişmelerden rahatsız olduklarını kaydeden Ahmet Taş, “Dünyanın eli kanlı şer güçleri büyüyen, gelişen, bölgesinde ve dünyada Mazlumların umudu haline gelen, ülkemize ve milletimize diz çöktürmek için 35 yıldır besledikleri PKK, kucaklarında besleyip büyüttükleri DAEŞ, PYD, YPG, DHKPC gibi kanlı Terör örgütleri eli ile şehirlerimizde kanlı saldırılar yaparak milletimize korku ile diz çöktürmeye çalışıyorlar.” dedi.

Taş, “İki hafta önce İstanbul’da yapılan vahşi saldırıda, çoğunluğu emniyet mensubu olan 45 vatandaşımızın şehit olmasına, 200 den fazla vatandaşımızın yaralanmasına sebep olan emperyalistler kana doymamış olmalılar ki! 17 Aralık Cumartesi günü sabah saatlerinde Ülkemizin huzur Şehri Kayseri’mizde geçmişten bu güne teröre karşı yiğitçe mücadele eden Komandolarımıza karşı hain bir saldırıda bulundular. Saldırı sonucu 15 Komandomuz şehit oldu 45’i de yaralandı.” şeklinde konuştu.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak huzur kenti şehrimizde kahraman askerlerimize karşı yapılan hain ve kanlı saldırıyı şiddet ve nefretle kınadıklarını kaydeden Taş, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Şehitlerimize Allah tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Saldırıda ihmali ya da işbirliği olanların bir an önce yakalanarak adalet önünde hesabının sorulmasını bekliyoruz. Ve diyoruz ki! Ey Emperyalistler, Ey Terör destekçisi, Bölgenin ve Batının şer güçleri! Ne yaparsanız yapın Ülkemizi ve Milletimizi mazlumların umudu olan kutlu yürüyüşten asla döndüremeyeceksiniz.

Bu vesile ile Kayseri halkına da çağrımız! Olaylar karşısında asla sağduyumuzu kaybetmeden, Provokasyonlara alet olmadan, bizi kardeş kavgasına itmek isteyen terör destekçilerinin oyunlarına alet olmadan, Milli Birlik ve kardeşlik içinde yolumuzu devam edelim.”

Kurumsal Haber







