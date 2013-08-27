Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Özhaseki'yi Ziyaret Etti







Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, Kayseri'de bazı fabrikalarda, Büyükşehir Belediyesi'nde, Kocasinan ve Melikgazi Belediyelerinde Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı sendikaların örgütlü olduğunu belirterek, Kayseri'de işçi-işveren ilişkilerinde hiçbir sorun yaşamadıklarını bildirdi. Arslan, ''Kayseri'yi, barış modeli olarak görüyoruz. Kayseri Anadolu'nun yeni yıldızlarından birisi. Her gelişimizde Kayseri'yi daha gelişmiş buluyoruz. Tramvay güzergahının uzaması, Erciyes Master Planı, Harikalar Diyarı yapılan hizmetlerden bazıları. Kayseri, çağdaş bir kent. Kentsel dönüşüm de bir taraftan devam ediyor'' dedi.

Çalışma hayatında önemli bir sorun olarak duran 'Taşeron İşçilik' konusunda da Hak-İş olarak bazı çalışmalar yaptıklarını kaydeden Mahmut Arslan, şunları söyledi:

''Taşeron işçilik sorununu çözmemiz gerekiyor. Belediyeler, ağırlıklı olarak, mevzuat ve kanun gereği kadrolu işçi çalıştıramıyor ve hizmet alımı yoluna gidiyor. Hizmet alımı ihalesini kazanan firmalar, işçileri çalıştırıyor, yani belediyelerde taşeron işçiler çalışıyor. Birçok konuda öncü olan Kayseri'den taşeron işçi sorununun çözümünde de öncü olmasını bekliyoruz. Türkiye, çok büyük sorunlardan geçiyor. Bu sorunların çözümü için biz de Hak-İş olarak üzerimize düşeni yapacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk beyle bu konuda bazı çalışmalar yaptık. Konu sayın Başbakan'a kadar gitti. İnşallah iyi bir sonuç çıkar.''

Geçtiğimiz hafta sonu Ankara'da ''Mısır için direniş, İnsanlık için direniş'' mitingi düzenlediklerini hatırlatan Arslan, ''Bazı kesimler, (Mısır'dan, Suriye'den bize ne) diyorlar. Mısır'daki ve Suriye'deki olaylara kayıtsız kalamayız. Oralardaki olaylar bizleri de ilgilendiriyor. Türkiye'nin geleceği açısından bizleri ilgilendiriyor. Ayrıca, 98 yıl önce Beyrut'taki, Şam'daki, Lübnan'daki, Filistin'deki insanların Çanakkale'de ne işleri varsa, bizim de şimdi Mısır'da, Suriye'de, Filistin'de öyle bir işimiz var'' ifadelerini kullandı.

''TAŞERON İŞÇİLİK, MODERN KÖLELİK''

Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de, Kayseri'nin binlerce yıllık ticari geçmişi, deneyimi, tecrübesi ve geleneği olduğunu ifade ederek, ''Kayseri'de genellikle insanlar, sorunlarını mahkemeye gitmek yerine, bir arabulucu sayesinde makuliyet esasına göre çözerler. Biz de belediyemizde ve işlerimizde böyle davranıyoruz'' dedi.

Huzurlu bir ortamın büyük bir nimet olduğunu kaydeden Özhaseki, ''Biz huzur kelimesini çok kullandığımızda insanlar, bunu pek anlayamayabiliyorlar. Ne var yani işte huzur, deyip geçiştiriyorlar. Ortalığı karıştırmak, çatışma, kavga, savaş ortamı oluşturmak çok kolay ama bu ortamlardan çıkıp huzuru tesis etmek çok zor. Allah Mısır, Suriye, Filistin, Afganistan gibi çatışmaların sürdüğü yerlere de huzur nasip etsin'' diye konuştu.

Sendika yöneticileriyle karşılıklı anlayış içerisinde toplu sözleşme görüşmelerini sürdürdüklerini kaydeden Özhaseki, ''Az verdiysek Allah razı olsun dediniz, çok verdiysek de teşekkür ettiniz. Arkadaşlarımıza tatmin edecek bir ücret verdiğimizi düşünüyorum. Bize iş için çok başvuran oluyor. Vatandaş zannediyor ki, başkan istedi mi olur. Hayır, öyle olmuyor. Mevzuat ve kanunlar gereği elimiz, kolumuz bağlı. Devletin en üst makamındaki kişi bile başkana emir verse olmuyor, alamıyoruz. Başkan istese de olmuyor işte'' ifadelerini kullandı.

'Hizmet alımı' uygulamasını ilk başlarda belediyelerin çok beğendiğini, ancak zamanla bu işin böyle olmadığını gördüklerini kaydeden Özhaseki, ''Adeta modern kölelik gibi bir durum çıktı ortaya. Hizmet alımı için açılan ihaleleri kazanan bazı firmalar, işçinin haklarını vermedi, sıkıntılar yaşandı. Ya da 1 yıl ihaleyi alan firma, ikinci yıl alamadı. Bu gibi durumlarda çalışanlar, büyük sıkıntılar yaşadılar. Taşeron işçilik konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk beyin bir çalışması var. İnşallah bu çalışma makuliyet ölçüsünde biter. Bittiği zaman inşallah işçi arkadaşlarımız rahata kavuşur, belediye olarak bizim de elimiz güçlenir'' dedi.