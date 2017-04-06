Hak-Iş’den İdlib tepkisi

Saldırıda çoğu çocuk onlarca masum insanın yaşamını kaybettiğini dile getiren Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik “Masum insanların ve çocukların ölmesi yaşanılabilecek en acı bir durumdur. Bunların sorumları en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bilinmelidir ki kimyasal silah kullanımı insanlık suçudur. Bir gün elbette bu silahları kullanan ve bu silahları icat eden ülkeler de bu silahlarla boğulup yok olacaklardır. Hayatını kaybeden çocukların videolarını internetten gördüğümde kendi çocuklarım aklıma gelerek yaşanan açının ne kadar büyük olduğunu anladım. Hepsinin de şehit olurlarken gözleri açıktı. Bu tür saldırılar insanlık suçudur ve hiçbir zaman kabul edilemez. Masum insanları katletmek ve onların hayatlarına son vermek kimleri sevindiriyorsa Allah hepsinin belasını tez zamanda versin” diye konuştu.

Şırnak'ın Gabar Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet dileyen Çelik şöyle devam etti:

“Ülkemizin birlik, beraberlik ve refahını yok etmeye çalışan gafiller bilmelidirler ki buna hiçbir zaman güçleri yetmeyecektir. Annelerinin babalarının yüzlerine bile bakmaya kıyamadığı evlatlarını vatan için, bayrak için, devlet için, millet için çocuklarını feda eden tüm şehit yakınlarımıza Rabbim sabırlar ihsan etsin. Yapılan hain saldırı da yine 3 askerimiz şehit olmuş ve 5 askerimizde yaralanmıştır. Şehit olan askerlerimize Allah Rahmet yakınlarına baş sağlığı yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz.”