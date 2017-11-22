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Hak-İş’li kadınlardan Ankara çıkarması  

HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi tarafından yürütülen ‘Sendikal Bakış Açısıyla Kadın Çalışanlar İçin Sorun Çözme Yöntemleri’ Projesi kapanış toplantısına Hak-İş Kayseri İl Başkanlığı’ndan 300’e yakın kadın çalışan katıldı. 

Hak-İş’li kadınlardan Ankara çıkarması  



ATO Congresium’da gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, ve konfederasyona bağlı sendikaların başkan, yönetici ve temsilcileri ile kadın emekçiler katıldı.



Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, “Ankara’ya 6 otobüs dolusu 300’e yakın kadın çalışanla gittik. Kayseri İl Başkanlığı olarak kadın üyelerimizin sendikal faaliyetlere katılmasına ayrı bir önem veriyoruz. Katıldığımız bu toplantıda da Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Hak-İş Kadın Komite Başkanı Fatma Yavuz tarafından sorunlarımız ve dileklerimiz bir kez daha dile getirildi. Hükümet tarafından yapılacak düzenlemelerde de bu taleplerimizin değerlendirileceğine sonuna kadar inanıyorum” dedi.



Çelik; Kamuda taşeron şirketlerde çalışanların beklentilerini en iyi bilen sendikanın Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların olduğunun da altını çizerek, “Bizler üyelerimizle her zaman iç içeyiz. Onların sorunlarını sendika olarak en iyi biz biliriz. Taşeron şirketlerde çalışan üyelerimizin öncelikli talebi kadroya alınıp diğer memurlar ve işçiler gibi istihdam edilmesidir. Aldıkları ücret farklılıklarının da biran önce düzeltilmesidir.” dedi.
Kurum Haberi 
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