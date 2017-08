HAKARET OLMADIĞI MÜDDETÇE ELEŞTİRİLERE SAYGI DUYUYORUZ

İşte o açıklama:

“Organizasyon yerelde ve ulusalda muhteşem olarak değerlendirildi”



“6 Ağustos Pazar günü; Kayseri'de yaşayan yaklaşık 1.5 milyon kişinin, şehir dışı ve diğer ülkelerde ikamet eden milyonlarca Kayserilinin takımı olan Kayserispor’umuzun 2017-2018 sezon açılışını yaptık.

Müzik şöleni, futbol gösterileri ve diğer etkinliklerle her yaştan ve çeşitli dünya görüşüne mensup yaklaşık 20-25.000 kişinin katılımı ile yerel ve ulusal otoritelerce muhteşem olarak nitelenen ve şehrimizde ilk defa olduğu kabul edilen bir açılış gerçekleştirdik.

Sn. Bakanımız, Sn. Valimiz, Sn. Milletvekillerimiz, Belediye başkanlarımız ve onlarca sivil toplum kuruluş yöneticileri ile birlikte çoğunluğu aileler olmak üzere Kayseri halkı ve Kayserispor taraftarları, hangi etkinliklerin olacağını ve hangi sanatçıların katılacağını önceden bilerek Kadir Has stadını doldurdular.”



“Eleştiriler üzücü”

“Her büyük şenlik, organizasyon veya diğer büyük katılımlı programlarda bazı aksamalar olabilir ve bunlar da normal karşılanır.

Ancak bu güzel festival ortamında seçilen sanatçılar nedeniyle eleştiri ötesi yorumlarda bulunulması da üzücü olmuştur.

Öncelikle ben Başkan olarak şahsi düşüncemden ziyade o alana en fazla sayıda hemşehrimizi -taraftarımızı getirecek program ve sanatçıyı bulmakla görevliyim. Kendi sevdiğim sanatçı veya etkinlik sadece benim jenerasyonumdan ve benimle aynı dünya görüşünde olan insanlar tarafından izleneceği için maksat hasıl olamazdı. Ve, bu kez de diğer eleştiriler gündeme gelebilirdi.

Sanatçı seçimini eleştiren kişi veya kurumlara saygı duymakla birlikte acaba kim olsaydı? diye de sormak istiyorum ve biliyorum ki söyleyecekleri isimler de hem şu an eleştirenler hem de bu eleştirilere yoğun bir şekilde cevap verenlerce yine yüzde 100 kabul görmeyecekti. Zaten böyle bir kabul de imkansızdır. Sanatçılar üzerinden eleştiri yapanlar için belki Kayserispor'a harcanan emek ve maddi kaynaklar da gereksizdir. Ancak bu onların görüşüdür.”



“Hakaret ve küfür olmadığı müddetçe eleştirilere saygı duyuyoruz”

“Az da olsa;

Kendi mensup veya çevrelerine mesaj vermek için yapılan eleştirilere de,

Çok yoğun bir şekilde;

Gösterilen karşı tepkilere de,

Hakaret ve küfür olmadığı müddetçe saygı duymakla birlikte;

İçerde-dışarıda her türlü sıkıntıyı yaşadığımız ve büyük milletimizin birbirleriyle ortak noktalarının değil, ayrı düştükleri hususların öne çıkarılmaya çalışıldığı bir ortamda her türlü düşünce sahibinden ve karşı eleştiriler de bulunanlardan biraz daha HOŞGÖRÜ talep ediyorum.

Bu talebim şahsımdan ziyade Kayserispor’umuz, şehrimiz ve ülkemiz içindir."

Dr. Erol Bedir Kayserispor Başkanı”

Kayseri Gündem