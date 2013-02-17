Halaçoğlu, Iğdır'da Hocalı Katliamını Andı

Türk Eğitim Sen Iğdır şubesi tarafından düzenlenen, “Hocalı Katliamı’” paneline katılmak için Iğdır’a gelen Azerbaycan Milletvekillerinden Dr. Genire Paşayev, Aydın Mirzeov, MHP Kayseri Milletvekili Prof. Yusuf Halaçoğlu ve MHP Iğdır Milletvekili Dr. Sinan Oğan; Ermeni Çeteleri Tarafından Katledilen Şehit Türkler Anıtı'na çelen bıraktı.

Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan MHP Kayseri Milletvekili Prof. Yusuf Halaçoğlu, Hocalı’da bir insanlık sucu işlenmiş olduğunu, burada yapılanların geçmişe bakıldığında Iğdır’da yapılan katliamlarla eş değerde olduğunu söyledi. Halaçoğlu, “İçinde bulunduğumuz bu ilimiz Iğdır’da da 1915’de tam 21 köyde katliam yapılmıştır. Bunların birçok toplu mezarın tespit edilmesi ve kazılmasında bizzat bulundum. Dolaysıyla bu Ermeniler tarafından adeta gelenek haline gelmiş katliamın bir başak örneğidir Hocalı! Hocalı bütün dünyanın gözü önünde seyran etmiştir. Kameraların kaydetti bir katliamdır bu. Fakat buna karşı dünyanın nasıl duyarsız kaldığı da bize hatırlanması gerekiyor. Bu kadar ortaya çıkmasına rağmen bunun sorumlularının halan yargılanmadığını hepimiz biliyoruz" dedi.

Hocalı Katliamı'nı yapanların Ermenistan’da en üst düzeyde görev yapmakta olduğunu savunan Azerbaycan Milletvekillerinden Dr. Genire Paşayev ise, “Biz onların sadece tarih karşısında değil de adetle karşısında da cevap vermelerini istiyoruz. Kardeş olan iki ülke Türkiye ve Azerbaycan yetkilerinin bu Ermeni soykırımına karşı birlikte mücadele etmesi gerekmektedir. İki halkın kaderi de aynıdır çünkü Iğdır toprakları, bu topraklarda Ermeni çetelerinin halkımıza karşı yapılan katliamın şahididir. Ama maalesef biz dünyaya gerçeklerimizi duyuramadığımız gibi, Ermenilere yalanlarını dünyaya daha çok duyurmuştur. Yalanlarında önünü almanın en doğur yolu, doğruları anlatmaktır. Burada her kese görev düşmektedir. Bunun için hem Hocalı soykırımını hem de 21. yüzyılda halkımıza karşı Ermenilerin yaptıkları katliamları daha iyi anlatmak için iş birliği yapmamız gerekmektedir. Bu toplanmamızdaki mesajlar da bundan ibarettir” şeklinde konuştu.

Ermenilerin Hocalı katliamında fotoğraf ve video görüntülerini dünyada kendilerine yapılmış gibi lense ettiklerini anlatan Azerbaycan Milletvekillerinden Aydın Mirzeov, “Bunların yalanı ve hayasızlığı bu derecelere varmıştır. Fakat Azerbaycan devletinin bu anlamda yapmış olduğu tebligatlar ve Türk ve Azeri diasporası Hocalı Soykırımı'nı dünyada tanıtmıştır” dedi.

Şu anda bulundukları noktanın Ermenilerin Türklere karşı yapmış olduğu soykırım için dikilmiş bir anıt olduğunun ifade eden MHP Iğdır Milletvekili Dr. Sinan Oğan da, “Burada görüldüğü gibi Ermeniler bu soykırımı sadece Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı’da, Gence ve Guba’da yapmamışlar. Türkiye’de Iğdır’da, Van, Kars, Erzurum hatta Adana’da dahil yapmıştır. Dolayısıyla Ermeni’nin bize karşı yapmış olduğu soykırımı bizim insanlarımıza anlatmamız lazım. Dünyaya anlatmamız lazım. Türkiye Parlamentosu olarak gecen yıl Hocalı’da yaşananları soykırım olarak kabul ettik. Hocalı’da yaşanları katliam olarak kabul edildi. Aynın önümüzdeki günlerde yeniden gündem alcağız ve bizim parlamentoda da tarihi manasını kazanacaktır” diye konuştu.