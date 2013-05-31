Halaçoğlu Köprünün İsmi Yıldırım Olmalıydı

'İSTANBUL'LA HİÇ ALAKASI YOK'



Halaçoğlu şöyle konuştu: "3'üncü boğaz köprüsünün adının Yavuz Sultan Selim olmasını anlayamadım. Çünkü Yavuz Sultan Selim, İstanbul'la hiç alakası olmayan bir hükümdar. Seferlerini Doğu’ya yapmıştır. Mısır'a, Şah İsmail’e karşı seferler yapmıştır. İstanbul’un fethinden sonra hükümdar olmuştur. Yavuz Sultan Selim Camii'si bile babası tarafında tamamlanmıştır. 8 sene 8 ay 8 gün hükümdarlığı var.

'KÖPRÜNÜN ADI YILDIRIM OLMALIYDI'



İstanbul’da bile doğru dürüst kalmamış. Buna karşın Yıldırım Bayezid Anadolu Hisarı'nı yaptırmıştır ve ilk kuşatmayı Yıldırım Bayezid yapmıştır. Anlamı büyük. Kosova Savaşı’na katılmıştır. Dolayısıyla, aslında herhalde Yavuz'la Yıldırım'ın karıştırıldığını düşünüyorum ve köprünün adının Yıldırım Bayezid olması gerektiğini düşünüyorum.

'ÇALDIRAN SAVAŞI EN ACI TABLO'



AKP İktidarı eğer 'Yavuz Sultan Selim Şiiler’e karşı savaşmıştır. Bu nedenle köprünün adı Yavuz olsun' diyorlarsa bu çok acı bir durum" diyen Halaçoğlu, "Bu düşünce çok yanlış olur. Bizim tarihimizin en acı tablolarından biridir. Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim arasındaki Çaldıran Savaşı. Çünkü 2 Türk devleti birbirini kırdı"

