HALAÇOĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE ADAYLIK ELEŞTİRİSİ

MHP’den ayrılarak İYİ Parti'ye geçen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Devlet Bahçeli'nin yaptığı adaylık açıklamasıyla ilgili düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaştı.MHP Lideri Bahçeli'nin 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararını eleştiren Halaçoğlu şu ifadelere yer verdi:"Birileri, 'Bizim dükkânda bir şey kalmadı. Kapatıyoruz. Her ne kadar istediğinizi bulamazsanız da Reis’in mağazasına gidebilirsiniz orası açık. Sizi oraya yönlendiriyorum!!!' diyor. Tabii olarak herkes kendinden sorumludur. Ne isterse onu yapar."