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HALAÇOĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE ADAYLIK ELEŞTİRİSİ

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 2019 seçimlerinde Erdoğan'ı destekleme kararını eleştirdi. Halaçoğlu sosyal medya hesabından "Birileri, 'Bizim dükkânda bir şey kalmadı. Kapatıyoruz. Reis’in mağazasına gidebilirsiniz’' diyor" ifadelerini kullandı.

HALAÇOĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE ADAYLIK ELEŞTİRİSİ
MHP’den ayrılarak  İYİ Parti'ye geçen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Devlet Bahçeli'nin yaptığı adaylık açıklamasıyla ilgili düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
MHP Lideri Bahçeli'nin 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararını eleştiren Halaçoğlu şu ifadelere yer verdi:
“Reis’in mağazasına gidin!”
"Birileri, 'Bizim dükkânda bir şey kalmadı. Kapatıyoruz. Her ne kadar istediğinizi bulamazsanız da Reis’in mağazasına gidebilirsiniz orası açık. Sizi oraya yönlendiriyorum!!!' diyor. Tabii olarak herkes kendinden sorumludur. Ne isterse onu yapar."

Kayseri Gündem
 
 
 
 
 

 
 
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m . 2 ay önce

sayın halaçoglu sen peki mhp dükkanından neden ayrıldın çünkü sizler maşo sen insan olsaydın bir kalemde mhp satmazdın bahçeliye laf konuşma hakkın yok adam gibi adam bahçeli

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