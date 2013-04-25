Halaçoğlu'ndan Nihat Doğan'a: Elifi görse mertek sanır

Yusuf Halaçoğlu, şarkıcı Nihat Doğan'ın cehaletini ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi:



"Elifi görse mertek sanır. Cahil insanlar cesur olur. Bu çıkışı ile kendi cahilliğini de afişe ediyor. Nasıl şarkı söylüyor bilmiyorum, ama o şarkısını söylemeye devam etsin.



İlim işlerini de ilim insanlarına bıraksın. Gündeme gelmek için başka insanları kullanmasın. Onu kim tanıyor bilmiyorum, ama Yusuf Halaçoğlu'nu dünya tanıyor. İşine baksın."

