Halaçoğlu'ndan Nihat Doğan'a: Elifi görse mertek sanır

Yusuf Halaçoğlu, şarkıcı Nihat Doğan'ın cehaletini ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi:
"Elifi görse mertek sanır. Cahil insanlar cesur olur. Bu çıkışı ile kendi cahilliğini de afişe ediyor. Nasıl şarkı söylüyor bilmiyorum, ama o şarkısını söylemeye devam etsin.
İlim işlerini de ilim insanlarına bıraksın. Gündeme gelmek için başka insanları kullanmasın. Onu kim tanıyor bilmiyorum, ama Yusuf Halaçoğlu'nu dünya tanıyor. İşine baksın."
"Elifi görse mertek sanır. Cahil insanlar cesur olur. Bu çıkışı ile kendi cahilliğini de afişe ediyor. Nasıl şarkı söylüyor bilmiyorum, ama o şarkısını söylemeye devam etsin.
İlim işlerini de ilim insanlarına bıraksın. Gündeme gelmek için başka insanları kullanmasın. Onu kim tanıyor bilmiyorum, ama Yusuf Halaçoğlu'nu dünya tanıyor. İşine baksın."