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Halaçoğlu'ndan Nihat Doğan'a: Elifi görse mertek sanır

MHP milletvekili Yusuf Halaçoğlu, şarkıcı Nihat Doğan'ın Twitter'da kendisi hakkında yazdıklarına yanıt verdi.

Halaçoğlu'ndan Nihat Doğan'a: Elifi görse mertek sanır
Yusuf Halaçoğlu, şarkıcı Nihat Doğan'ın cehaletini ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Elifi görse mertek sanır. Cahil insanlar cesur olur. Bu çıkışı ile kendi cahilliğini de afişe ediyor. Nasıl şarkı söylüyor bilmiyorum, ama o şarkısını söylemeye devam etsin.

İlim işlerini de ilim insanlarına bıraksın. Gündeme gelmek için başka insanları kullanmasın. Onu kim tanıyor bilmiyorum, ama Yusuf Halaçoğlu'nu dünya tanıyor. İşine baksın."
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