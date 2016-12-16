"Halep'e Yol Açın" kampanyası

Halep'te saldırı altındaki sivillere destek vermek için İHH tarafından oluşturulan konvoya Kayseri'den katılacak olan grup, boğaz köprü mevkisinde toplandı. 100 araçlık konvoy, buradan Hatay'a hareket etti.

İHH Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi Musa Yılmaz, yaptığı açıklamada, Halep'teki zulüm ve işkenceye tepki göstermek, oradaki kardeşlerine destek olmak için yola çıktıklarını söyledi.

Zulüm ve işkencenin daima karşısında, mazlumun yanında olduklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Suriye, Irak ve Afganistan gibi ülkeler olmak üzere dünyanın 4 bir tarafında Müslümanlar baskı, zulüm ve işkence görmektedir. İHH'nın düzenlemiş olduğu bu konvoy Türkiye genelinde devam etmektedir. İstanbul'dan önceki gün yola çıkan konvoy şuan Konya'dan hareket edecek. Kayseri'de bize destek veren 100'ün üzerinde aracımız yola çıkacak. Türkiye geneli yola çıkan konvoylarımızla Reyhanlı'da buluşacağız ve Cilvegöz Sınır Kapısı'na kadar gideceğiz. Suriye'ye, Halep'e destek vermek, onların yanında olduğumuzu anlatmak için de orada bir miting düzenleyeceğiz. "

Konvoya katılan 75 yaşındaki Mustafa Başaran da 65 yaşındaki eşiyle oradaki insanlara, onların yanında olduklarını hissettirebilmek için yola çıktıklarını belirtti.